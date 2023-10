Sezon grzewczy 2023 w Warszawie. Kiedy kaloryfery będą ciepłe? Sezon grzewczy 2023/2024

Zaatakował go od tyłu i dwukrotnie dźgnął nożem. Młody chłopak trafił do szpitala

Wyjątkowo gorący wrzesień już za nami. Z początkiem października mocno się oziębiło. Temperatury spadły poniżej 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a nocą termometry wskazują zaledwie kilka stopni poniżej zera! Meteorolodzy zapowiadają też przymrozki! Robi się coraz chłodniej i czuć w powietrzu zbliżającą się wielkimi krokami zimę. Niemal z dnia na dzień lekkie letnie ubrania wylądowały na dnie szafy. Do łask wróciły zaś zapomniane przez wakacje swetry, płaszcze, czapki i szaliki. Ciepła szukamy w mieszkaniach, jednak czy to już pora, by grzały kaloryfery? Kiedy właściwie zaczyna się sezon grzewczy w Warszawie?

Sprawy te reguluje Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 roku. Wynika z niego, że sezon grzewczy to "okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów". Nie ma jednak ustalonej sztywnej daty jego rozpoczęcia i zakończenia.

Kto decyduje o rozpoczęciu sezonu grzewczego w Warszawie?

Przede wszystkim na to kiedy rozpocznie się sezon grzewczy w Warszawie, wpływa pogoda. Gdy warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów, wówczas zostaje włączone ogrzewanie. W praktyce wygląda to tak, że dzieje się to kiedy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni, a w mieszkaniach oscyluje w okolicy 20 stopni Celsjusza w pokojach i 24 stopni Celsjusza w łazience. Docierają do nas informacje, że na Pradze-Południe m.in. przy ul. Kobielskiej, Międzyborskiej, al. Waszyngtona czy Gocławskiej już grzeją.

Należy pamiętać, że ostateczna decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego w stolicy jest uzależniona od spółdzielni i zarządców poszczególnych nieruchomości. Jeśli jednak mieszkańcy uważają, że jest już wystarczająco zimno, by włączyć ogrzewanie, a kaloryfery wciąż są zimne, mogą prosić spółdzielnię czy wspólnotę o włączenie centralnego ogrzewania.

Warto mieć też na uwadze, że coraz częściej na węzłach ciepłowniczych są montowane nowoczesne czujniki automatyki pogodowej, które na bieżącą odczytują temperaturę. Jeśli spadnie ona poniżej określonego poziomu, wówczas automatycznie uruchamia się centralne ogrzewanie w bloku.

Do kiedy trwa sezon grzewczy w Warszawie?

Podobnie jak nie istnieje sztywna data rozpoczęcia sezonu grzewczego, tak samo nie ma jej w przypadku jego zakończenia. Do kiedy zatem trwa sezon grzewczy? W tym przypadku również decyduje przede wszystkim pogoda i temperatury. Choć firmy dostarczające ciepło muszą być gotowe do 31 maja, to w praktyce kaloryfery są ciepłe przeważnie do kwietnia.