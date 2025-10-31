Siedem osób rannych przez ulewy i wichury! Najnowsze informacje mrożą krew w żyłach. Najgorzej na Mazowszu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2025-10-31 8:36

Ulewy i silne wiatry, które przeszły nad Polską, spowodowały liczne interwencje strażaków i obrażenia u siedmiu osób. Jak poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski, w czwartek strażacy interweniowali aż 1797 razy, a w piątek do godzin porannych 102 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło województwa mazowieckiego.

burza

i

Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News

Ulewy i wichury - bilans strat. Siedem osób poszkodowanych

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski, w czwartek strażacy interweniowali aż 1797 razy, a w piątek do godzin porannych 102 razy.

Najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: mazowieckim (345), pomorskim (209), wielkopolskim (172), łódzkim (166) oraz zachodniopomorskim (161). Strażak dodał również, że w wyniku nawałnic zerwanych lub uszkodzonych zostało 39 dachów, a siedem osób odniosło obrażenia.

Zwalone drzewo doprowadziło do wypadku, inne spadło na przechodnia 

Do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń doszło w Lubinie (woj. dolnośląskie), gdzie drzewo przewróciło się na drogę, powodując karambol. „W Lubinie (woj. dolnośląskie) na drogę przewróciło się drzewo, w które uderzył samochód osobowy. Na skutek gwałtownego hamowania zderzyły się jeszcze dwa pojazdy jadące z naprzeciwka. W sumie ranne zostały tam cztery osoby” – relacjonował Kierzkowski. W Warszawie konar drzewa spadł na przechodnia, a w Antoninie drzewo spadło na samochód z mężczyzną i dzieckiem.

Rekordowa ulewa w Warszawie. Miasto zalane i sparaliżowane. Tak wygląda krajobraz po nawałnicy

Polecany artykuł:

Zalane centrum handlowe, zamknięty hipermarket. Koszmarne skutki nawałnic nad W…

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

W północno-wschodniej Polsce – obejmującej większość województwa warmińsko-mazurskiego, północno-wschodnią część Mazowsza oraz całe Podlasie – obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które potrwa do godzin porannych.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 km/h, a miejscami nawet przekraczać 100 km/h, zwłaszcza na otwartych terenach i w rejonach podgórskich. Służby ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w ruchu drogowym i kolejowym, a także przed spadającymi konarami i powalonymi drzewami.

Polecany artykuł:

Największa ulewa w historii przeszła nad Warszawą. Trasa S8 zamknięta, ulice za…
Największa ulewa w historii przeszła nad Warszawą. Trasa S8 zamknięta, ulice zamieniły się w jeziora
14 zdjęć
Sonda
Obawiasz się skutków zmian klimatycznych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKUTKI NAWAŁNIC
STRAŻ POŻARNA
BURZA
WIATR