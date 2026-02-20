Śmierć Magdy na ścieżce rowerowej. Burmistrzowie bez kary. Rodzice nastolatki nie odpuszczają: „Wszyscy powinni być skazani!”

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-02-20 20:35

Szesnastoletnia Magda zginęła w wypadku, bo ścieżka w warszawskim parku, po której jechała na rolkach, była „w budowie” i nie została zabezpieczona. Sąd po 9 latach od tej tragedii orzekł, że „dwie osoby ponoszą za to odpowiedzialność”, ale dwóch innych oskarżonych uniewinnił. To m.in. obecny wiceprezydent Warszawy. Rodzice zmarłej dziewczynki nie kryli emocji po wyroku: - Wszyscy powinni iść do więzienia – mówiła mama Magdy. - Nasz system prawa karnego nie jest gotowy na przestępstwo o charakterze urzędniczym - ocenia w rozmowie z "SE" pełnomocnik rodziny.

Magda zginęła 31 marca 2017 r., bo jechała na rolkach w warszawskim parku na Bielanach, po asfaltowej ścieżce, która tuż przy ruchliwej ulicy kończyła się niespodziewanie kawałkiem ziemi. Dziewczyna potknęła się i wypadła na ulicę Gdańską, wprost pod nadjeżdżające auto. Umarła na miejscu. Jak się okazało, ścieżka była niedokończona, ale żadnych oznaczeń ani zabezpieczeń nie było.

Sąd: „winę za to ponoszą dwie osoby…”.

Rodzice nastolatki dopiero teraz, po dziewięciu latach od wypadku, usłyszeli od sądu: „winę za to ponoszą dwie osoby…”. Na ławie oskarżonych siedziały cztery: dwóch ówczesnych włodarzy Bielan – Tomasz Mencina (dziś zastępca prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego) i Artur W. (później burmistrz Włoch, odwołany w atmosferze zarzutów korupcyjnych) i dwóch pracowników niższego szczebla – kierownik budowy Waldemar W. i Tomasza G., pełniący w 2017 r. nadzór inwestorski nad dzielnicową inwestycją w Parku Stawy Kellera.

W piątek (20 lutego) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza skazał Waldemara W. i Tomasza G. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i na utratę praw do wykonywania zawodu, również przez trzy lata. Uniewinnił natomiast od odpowiedzialności za ten tragiczny wypadek burmistrza i wiceburmistrza. Opisaliśmy szczegółowo ten wyrok TUTAJ. Żaden z oskarżonych nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku.

Za śmierć mojego dziecka wszyscy powinni zostać skazani i to nie „w zawiasach”, a na bezwzględne więzienie! – skomentowała wyrok sądu mama Magdy, gdy wyszła z sali rozpraw zbulwersowana.

Spokojniej, choć nie bez gorzkich słów, komentowali wyrok sądu w rozmowie z „Super Expressem” tata Magdy, Tomasz Kowalak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych mec. Mateusz Nowicki, związany z rodziną od 2017 r.

Polecany artykuł:

16-letnia Magda zginęła wjeżdżając na rolkach pod auto. Burmistrzowie oskarżeni…
Trzaskowski na Bielanach. Co zadeklarował mieszkańcom?

Mecenas rodziny: Nas ten wyrok nie satysfakcjonuje

- Wyrok przynosi sprawiedliwość rodzicom Magdy jedynie częściowo. W części, w której mogliśmy się tego wszyscy spodziewać. Dla nas było oczywiste, że proces budowlany, inwestycyjny, wykonawczy był w tej sprawie przeprowadzony w sposób absolutnie niedopuszczalny. I rzeczywiście sąd przedstawiciela ze strony inwestora i wykonawcę tej nieszczęsnej ścieżki rowerowej skazał – mówi mec. Mateusz Nowicki. - Sąd uznał, że są to osoby bezwzględnie winne naruszenia przepisów i naraziły użytkowników drogi na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, co niestety w tym przypadku się zmaterializowało. Określenie śmiertelna pułapka jest doskonałym określeniem na tą ścieżkę.

Co do wyroku dla najwyższych bielańskich urzędników - burmistrza i wiceburmistrza, pełnomocnik rodziny Magdy przyznał, że on i rodzice są zawiedzeni.

- Mam taką osobistą refleksję, że nasz system prawa karnego nie jest gotowy na przestępstwo o charakterze urzędniczym. Niebywale ciężko jest takie przestępstwo udowodnić. Tu, mimo 25 tomów materiałów, sąd uznał, że główni urzędnicy winy nie ponoszą. W naszej ocenie powinni odpowiedzieć za bałagan w urzędzie, gdyż tam nie było żadnego systemu, który był w stanie wychwycić błąd pracownika niższego rzędu. Nas ten wyrok nie satysfakcjonuje – ocenił mecenas Nowicki. I zapowiedział, że na wyroku pierwszej instancji sprawa się nie skończy. Będzie apelacja.

Tata Magdy: Nie szukam zemsty na siłę

Tata Magdy, inżynier, ekspert energetyczny m.in. w Collegium Civitas i SGH, nie potrafił określić co czuje bardziej, ból, wściekłość czy rozczarowanie. - To są emocje, których nie umiem nazwać. Ja nie szukam zemsty na siłę. Na pewno znaleźliśmy w sądzie potwierdzenie tego, co wiedzieliśmy w zasadzie od początku, od dnia wypadku, kiedy zobaczyłem tę ścieżkę... – głos Tomasz Kowalaka się łamie. - To efekt zaniedbań. Ale nie tylko tych pracowników na dole. Wie pani, w mojej ocenie oskarżonych powinno tu być 12 osób, nie cztery.

Nikt z miasta do tej pory nie przeprosił rodziców zmarłej dziewczynki. Wyrazy współczucia przekazał im w trakcie procesu tylko Artur W. We własnym imieniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚCIEŻKA ROWEROWA
BIELANY
WYROK
WYPADEK