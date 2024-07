Pierwsze zgłoszenie o wypadku dotarło do funkcjonariuszy chwilę po godzinie 17. Oficer dyżurny radomskiej policji otrzymał informacje o potrąceniu pieszego na ul. Mariackiej w Radomiu.

− Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-latek kierujący pojazdem marki Citroen jadąc w kierunku ronda potrącił pieszego, który przechodził przez przejście mając najprawdopodobniej zielone światło − takie informacje przekazali radomscy policjanci chwilę po zdarzeniu.

Śmiertelne potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych. 68-latek zginął na miejscu

Kierujący citroenem został przebadany na miejscu pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy. Ratownicy, którzy przyjechali wraz z mundurowymi, prowadzili jeszcze przez kilkanaście minut akcję reanimacyjną mężczyzny − niestety bezskutecznie.

− 68-latek poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Trwają czynności, policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia − dodała policja.

Mieszkańcy Radomia zwracają uwagę na wielki problem, z którym borykają się od wielu miesięcy. − Na tej drodze non stop są wyścigi. Zresztą nie tylko na tej i to słychać w całym Radomiu codziennie. W sobotę przechodząc przez przejście dla pieszych mijał mnie mercedes. Ciął tak szybko, że na liczniku miał grubo ponad 100 − napisała jedna osoba w mediach społecznościowych. − To, co się dzieje na tej ulicy, to po prostu szok − dodała kolejna.

