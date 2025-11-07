Śmiertelne potrącenie przez cysternę. Poszukiwani świadkowie!

W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym pieszy został śmiertelnie potrącony przez cysternę.

Mimo natychmiastowej reanimacji i transportu do szpitala, mężczyzna zmarł.

Policja apeluje do świadków o kontakt, aby pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Dramatyczny przebieg zdarzenia. Mężczyzna przeleciał kilkanaście metrów

Zdarzenie miało miejsce około godziny 19:55. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna przebiegał przez jezdnię ulicy Jagiellońskiej, gdy został potrącony przez nadjeżdżającą cysternę. Siła uderzenia była tak duża, że pieszego odrzuciło na odległość kilkunastu metrów.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, podjęli reanimację, a następnie przetransportowali rannego do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł.

Apel policji do świadków. Każda informacja jest cenna

Policja apeluje do wszystkich osób, które były świadkami wypadku lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w śledztwie, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

"Wszystkie osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia, dysponują nagraniami z kamer samochodowych bądź w inny sposób zarejestrowały jego przebieg, proszone są o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę" - przekazała nadkom. Paulina Onyszko.

Można to zrobić osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51, telefonicznie pod numerami 47 72 375 12 lub 47 72 384 83, a także mailowo pisząc na adres [email protected]. Sprawa prowadzona jest pod numerem D-II-12126/25.