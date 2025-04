Śmiertelny wypadek pod Warszawą. W pojeździe były 24 osoby. Prokuratura ujawnia szczegóły

Do tragicznego wypadku doszło 28 listopada 2024 roku, około godziny 6:50, na drodze wojewódzkiej w miejscowości Sieraków w powiecie wołomińskim. Czołowo zderzył się tam samochód osobowy marki volkswagen z wojskową ciężarówką Iveco, przewożącą 24 żołnierzy.

Kierowca volkswagena został zakleszczony w swoim pojeździe. Strażacy, używając sprzętu hydraulicznego, wydobyli poszkodowanego i natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, przy wsparciu załogi śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo starań, 31-letni mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku wielonarządowych obrażeń.

Siedem osób zostało rannych i trafiło do okolicznych szpitali, a droga była całkowicie zablokowana. Żołnierze oczekiwali na transport, który przewiózłby ich w bezpieczne miejsce.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie 2 grudnia 2024 roku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

W informacji z 24 kwietnia 2025 roku prokurator Agnieszka Filipczak przekazała szczegóły prowadzonego postępowania. Jak wskazała, kierujący volkswagenem: − Nie zachował szczególnej ostrożności, niewłaściwie obserwował sytuację na drodze oraz podjął manewr wyprzedzania innego pojazdu, bez należytego upewnienia się o posiadaniu odpowiedniej przestrzeni do wykonania manewru.

W konsekwencji doszło do bocznego zderzenia volkswagena z lexusem, a następnie do czołowego uderzenia w wojskowe Iveco. − W konsekwencji tego zdarzenia 7 osób zostało przetransportowanych do szpitali celem udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, natomiast kierujący samochodem marki volkswagen w wyniku wielonarządowych obrażeń ciała, poniósł śmierć na miejscu zdarzenia − informuje prok. Agnieszka Filipczak.

W ramach śledztwa wydano postanowienia o zasięgnięciu opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej oraz z Pracowni Toksykologii w celu przeprowadzenia sekcji zwłok oraz badań na obecność substancji toksycznych we krwi i moczu zmarłego.

Dodatkowo 22 kwietnia 2025 roku powołano biegłego do spraw rekonstrukcji i badań wypadków komunikacyjnych, by szczegółowo ustalić przyczyny wypadku.

