Spędź niezapomniany dzień w słoniarni! To jedyna taka szansa. Niezwykła licytacja wciąż trwa

Chociaż huczny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, to licznik wpłat wciąż bije. Już teraz wiadomo, że udało się pobić zeszłoroczny rekord zbiórki, jednak pełne dane na temat tego, ile pieniędzy udało się wspólnie zebrać, fundacja Jurka Owsiaka przekaże pod koniec marca.

Wciąż trwają internetowe aukcje na Allegro. Wśród nich jest wyjątkowa atrakcja zaproponowana przez stołeczny ogród zoologiczny. To „Słoniowy dzień” w Warszawskim ZOO! Do wylicytowania moc atrakcji.

Zwycięzca licytacji rozpocznie swój dzień od spotkania z dyrektorem Warszawskiego ZOO, Andrzejem Kruszewiczem, który opowie o gatunkach zagrożonych wyginięciem oraz o swoich zwierzęcych ulubieńcach. Następnie wcieli się w rolę opiekuna słoni i zaopiekuje się Fryderyką, Bubą oraz Leonem. Zwycięzca licytacji będzie miał niepowtarzalną okazję, by uczestniczyć w przygotowywaniu jedzenia, sprzątaniu boksów i sypialni słoni. Będzie również uczestniczył w ich treningu medycznym!

Poza tym szczęśliwiec pospaceruje z wolontariuszką Kasią, która opowie o pracy w wolontariacie oraz przedstawi mieszkańców stołecznego ZOO. Na koniec, zwycięzca otrzyma obraz o wymiarach 40x50 cm, który został namalowany przez słonicę Fryderykę. „Fryderyka wykonała na płótnie odcisk stopy, a użyła do tego złotej farby. Nabycie obrazu to niespotykana dotychczas okazja, ponieważ to pierwsza w tym stylu praca słoniowej artystki, jedyna w swoim rodzaju!” - zachwala Warszawskie ZOO.

Licytacja „Słoniowego dnia" trwa do 9 lutego.