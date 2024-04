Spełni się koszmar pasażerów tramwajów. Remonty torów opanują stolicę, ogromne utrudnienia

Warszawa. Remonty torów opanują stolicę

W tym roku tramwajarze zaplanowali kompleksowy remont torów tramwajowych o łącznej długości ponad 5 km, naprawy bieżące obejmujące łącznie 15 km torów oraz wymienienie 1,2 km szyn i 30 zwrotnic. Na tym jednak nie koniec prac. Do regeneracji szyn wytypowanych zostało 6 km, a szlifowanych będzie kolejne 15 km szyn. Jak podaje ratusz, część z zaplanowanych prac polega nie tylko na wymianie zużytych elementów infrastruktury torowej, ale wiąże się również z ich modernizacją. Prace mają zakończyć się na początku września.

Tam będą utrudnienia. Tramwajarze biorą się za tory

Wygodne wsiadanie do tramwaju na Obozowej

Budowa platform przystankowych na ul. Obozowej to większe zadanie, które w ubiegłym roku objęło wymianę torów oraz obsadzenie ich rozchodnikiem. Na koniec tramwajarze zaplanowali przebudowę przystanków – jednych z ostatnich w Warszawie, które nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym przypadku prace zostały rozplanowane w weekendy, tak żeby ograniczyć uciążliwość w dojazdach do pracy. Dwie tutejsze platformy – przystanki przy ul. Dalibora są już gotowe – zyskały dojścia z dwóch stron, a na dachach wiat rośnie już rozchodnik. Cała inwestycja ma zakończyć się do końca lata.

Tory dojazdowe do zajezdni Annopol

Kolejny, właśnie rozpoczęty remont objął wymianę torów wzdłuż ulicy Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Wykonane zostanie tzw. korytowanie i położenie całego torowiska od nowa. Wymienione zostaną podkłady i wszystkie szyny. Sporo prac związanych jest z siecią trakcyjną (wymiana słupów, naciągów i kabli zasilających). Do tego dojdzie naprawa przejazdów, położenie nowych nawierzchni asfaltowych i brukowych. A to wszystko na odcinku ok. 4 km. Nowością będzie odwodnienie, którego wcześniej nie było.

Prace na Annopolu odbywają się na dwie zmiany w godzinach 6:00-21:00. Remont torów na ul. Odrowąża był bardzo potrzebny. Najstarsze fragmenty torowiska pamiętają jeszcze lata 1999-2000. Wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty szyny były jeszcze przytwierdzone do drewnianych podkładów. Modernizacja tego odcinka zapewni jednolity standard wykonania torów na kilkadziesiąt lat – trasa ta stanie się za kilka miesięcy jedną z najbardziej obciążonych na całej sieci w Warszawie. Wyjeżdżać i zjeżdżać do nowej zajezdni na Annopolu będzie kilkadziesiąt tramwajów na godzinę.

i Autor: um.warszawa.pl Spełni się koszmar pasażerów tramwajów. Remonty torów opanują stolicę, ogromne utrudnienia

Odwodnienie na Filtrowej

Kolejne zadanie, które wiąże się z podwyższeniem jakości infrastruktury to prace przy ul. Filtrowej – zaplanowane między majem a czerwcem. Obejmą nie tylko wymianę zużytych szyn, ale i budowę odwodnienia, dzięki czemu torowisko nie będzie już zalewane po intensywnych ulewach.

Remonty na Waszyngtona

Na początku sierpnia, przez jeden tydzień, przeprowadzona zostanie naprawa torów na dwóch skrzyżowaniach al. Waszyngtona – przy ul. Kinowej i Międzynarodowej. Udało się tam rozwiązać problem odwodnienia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Do czasu pełnej modernizacji al. Waszyngtona wykonywane będą bieżące remonty. Ogłoszenie przetargu na dokumentację potrzebną do modernizacji al. Waszyngtona zostało zaplanowane na ten rok. Jest to możliwe dzięki wykonanej szczegółowej inwentaryzacji i analizach stanu drzew, co pozwoli je zabezpieczyć podczas prac.

Terminal końcowy tramwaju z Wilanowa

Również na sierpień zaplanowana została kolejna rozbudowa infrastruktury tramwajowej. Na ulicy Stawki, przy ul. Pokornej, dzięki budowie rozjazdów powstanie zjazd dla tramwajów kończących bieg w tym miejscu (umożliwia on zmianę kierunku jazdy). Przebudowa jest powiązana z budową tramwaju do Wilanowa.

Uruchomienie połączeń tramwajowych z pasażerami do Wilanowa jest zaplanowany na koniec wakacji – część linii będzie dojeżdżała do nowego terminalu przy ul. Stawki.

W wakacje remont na Kercelaku

Od końca czerwca do końca sierpnia będzie trwał remont węzła torowego na skrzyżowaniu Okopowej i al. Solidarności. Jest to jeden z najbardziej obciążonych odcinków sieci tramwajowej w Warszawie. Prace będą polegały nie tylko na wymianie szyn i rozjazdów, ale również obejmą wymianę wyeksploatowanej płyty betonowej. Żeby nie zwiększać w tym roku utrudnień, druga część prac zostanie wykonana w przyszłym roku. W planach jest również modernizacja przejazdu przez Chłodną w ciągu Towarowej, a także przejazdu przez Anielewicza. Na wymianę czeka także zwrotnica na Okopowej –przy rondzie Radosława.

Praca tramwajarzy głównie w weekendy

Aż 12 z 21 zadań zaplanowanych przez Tramwaje Warszawskie jest przewidzianych na weekendy lub przedłużone weekendy. Prace, które będą wymagały zamknięcia torów na dłuższy czas to między innymi: remont na Filtrowej, remont trasy dojazdowej do zajezdni Annopol, remont torów na skrzyżowaniach z ul. Broniewskiego i wymiana szyn i rozjazdów na Kercelaku.

Torowy program remontowy na lata

Jak zapowiedział stołeczny ratusz, w kolejnych latach zwiększona zostanie intensywność remontów infrastruktury tramwajowej. Warunkiem jest jednak wcześniejsze przygotowywanie dokumentacji projektowej. Tramwaje Warszawskie już podpisały umowę na opracowanie projektu modernizacji torów wzdłuż al. Jana Pawła II – między kinem Femina a Placem Grunwaldzkim.

W tym roku gotowa będzie również dokumentacja potrzebna do modernizacji torów na ul. Słomińskiego. Prace zaplanowane są w przyszłym roku. A wkrótce tramwajarze podpiszą umowę na dokumentację potrzebną do naprawy wiaduktu przy Arkadii. Wyeksploatowane torowisko przejdzie remont w pierwszym możliwym terminie w przyszłym roku.

Tramwaje Warszawskie są również w trakcie wyboru projektanta dokumentacji potrzebnej do przebudowy ronda Daszyńskiego. Już w przyszłym roku odbudowana zostanie tu relacja skrętna północ – zachód.

W planach są również modernizacje obiektów kubaturowych – m.in. budynków podstacji zasilających torowiska, przebudowa budynków ekspedycji dla motorniczych oraz innych obiektów na terenie stołecznych zajezdni. Trwają też prace w zajezdni Wola (remont przechodzi główny budynek) i zajezdni Żoliborz, gdzie m.in. przebudowywana jest sieć wodociągowa i ciepłownicza.