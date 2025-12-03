Szokujący wynik kontroli drogowej. Kompletnie pijana ciężarna wiozła narkotyki!

Alicja Franczuk
2025-12-03 14:50

Szokujący wynik kontroli drogowej w Trębkach Starych (pow. nowodworski). Zakroczymscy policjanci zauważyli jadącego slalomem peugeota. Okazało się, że kierowała nim ciężarna 32-latka. Kobieta była kompletnie pijana! Co więcej, w jej aucie mundurowi znaleźli narkotyki. Kobieta po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty.

i

Autor: Pair Srinrat/ Shutterstock
  • Pijana ciężarna kobieta została zatrzymana za kierownicą samochodu w Trębkach Starych.
  • 32-latka miała 1,3 promila alkoholu w organizmie i przewoziła marihuanę.
  • Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialną przyszłą matkę?

Pijana ciężarna z narkotykami

Aż trudno uwierzyć w tę bezmyślność! Wyjątkowo szokująca sytuacja miała miejsce w minioną sobotę (29 listopada). O godz. 17:20 w Trębkach Starych policjanci z zakroczymskiego posterunku zatrzymali do kontroli kierującą peugeotem. - Tor jazdy wskazywał, że kobieta może być nietrzeźwa - poinformowała kom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji. Intuicja nie myliła mundurowych. Gdy tylko otworzyli drzwi auta, woń alkoholu uderzyła ich w nozdrza. Za kierownicą auta siedziała kompletnie pijana ciężarna! 32-latka podczas badania wydmuchała 1,3 promila alkoholu. Jak szybko wyszło na jaw, zada po pijaku nie była jej jedynym przewinieniem.

- Policjanci ustalili także, że pojazd, którym jechała pijana 32-latka nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia, jak również aktualnych badań technicznych – przekazała kom. Wielocha.

Kobieta podczas sprawdzania dokumentów zachowywała się dość nerwowo. Mundurowi początkowo myśleli, że jest to związane z błogosławionym stanem kobiety. Ciąża nie miała jednak z tym nic wspólnego. Kobieta po prostu bała się, że lada moment policjanci odkryją jej tajemnicę! Tak też się stało. - W trakcie kontroli policjanci ujawnili i zabezpieczyli narkotyki, które kobieta przewoziła w peugeocie. Badanie narkotesterem wykazało, że była to marihuana - wyjaśniła kom. Wielocha.

Ciężarna 32-latka z zarzutami

W trosce o zdrowie 32-latki i jej nienarodzonego dziecka, policjanci udali się z kobietą na badania do szpitala. Stamtąd 32-latka trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzuty karne, dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego, znajdując w stanie nietrzeźwości oraz posiadania środków odurzających. Nieodpowiedzialna przyszła matka do wszystkiego się przyznała. Grozi jej kara do 3 lat więzienia.

KONTROLA DROGOWA
PIJANA KOBIETA