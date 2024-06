Co się stało z 25-letnią Kristiną? Miała lecieć do chłopaka do Grecji i zniknęła

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie poszukuje 25-letniej mieszkanki gminy Rząśnik. Kristina Rucińska ostatni raz widziana była w dniu 6 maja, kiedy poinformowała rodzinę o tym, że wyjeżdża do Grecji do swojego partnera. Ostatni kontakt z najbliższymi miała 25 maja i do chwili obecnej nie powróciła, nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca jej przebywania, o kontakt z KPP w Wyszkowie. Rysopis zaginionej: Wzrost ok. 178 cm, szczupłej budowy ciała, oczy koloru niebieskiego, włosy do ramion, koloru blond.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Kristiny Rucińskiej, lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wyszkowie pod numerem tel. 29 74 36 200 lub 112.

ZOBACZ TEŻ. Sieradz. Zaginiony 21-latek nie żyje. Jego ciało wyłowiono z Warty. GALERIA:

Rozkładające się ciało w lesie pod Bierutowem. To zaginiony 52-latek? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.