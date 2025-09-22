Tragiczne odkrycie w Wiśle. Ludzkie zwłoki dryfowały przy piaskarni

2025-09-22 13:13

Tragiczne odkrycie w Wiśle. Na wysokości piaskarni zauważono ludzkie zwłoki. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora. Ciało było w stanie znacznego rozkładu, a do identyfikacji potrzebne będą badania DNA.

We wtorek, 16 września, około godziny 21:00, na warszawskich Bielanach, w rejonie piaskarni, dokonano makabrycznego odkrycia. Na Wiśle unosiły się zwłoki, o czym natychmiast powiadomiono służby.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano jednostki straży pożarnej oraz policję. Ciało mężczyzny, które znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu, zostało wydobyte na brzeg. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili na miejscu niezbędne czynności.

Ze względu na znaczny stopień rozkładu ciała, identyfikacja na miejscu była niemożliwa. Z tego powodu pobrano próbki DNA, które zostaną porównane z danymi osób zaginionych w ostatnich tygodniach. Jak informują służby, tożsamość mężczyzny nie została jeszcze potwierdzona. Trwają intensywne prace nad ustaleniem, kim jest ofiara.

Szukali zaginionego Krzysia Dymińskiego w Wiśle. Ojciec wyłowił zwłoki z rzeki

Ciało w Wiśle – tożsamość nieznana

To nie pierwszy taki przypadek w tym rejonie Warszawy. Sprawą zajęła się prokuratura, która prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn i okoliczności, w jakich mężczyzna znalazł się w wodzie. Śledczy będą badać wszystkie możliwe scenariusze, aby wyjaśnić, co doprowadziło do tej tragedii. Czy to tragiczny finał poszukiwań jednej z osób zaginionych w ostatnich tygodniach? Odpowiedź na to pytanie przyniosą badania DNA. 

