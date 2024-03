Tylko w "Super Expressie". Debata kandydatów, którzy zmierzą się o "jedynki" do list. Trwa walka o Warszawę!

Strażnicy uratowali życie 35-latka. Temperatura jego ciała spadła do 26 stopni Celsjusza!

W debacie „Super Expressu” zmierzą się: obecna radna miasta Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy, były wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak z Koalicji Obywatelskiej, student Wojciech Machulski z Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, była wiceminister rodziny i kandydatka na wiceprezydent Warszawy Barbara Socha z Prawa i Sprawiedliwości i jedyny w tym gronie obecny radny dzielnicy (Bielany) Jan Strzeżek z komitetu Trzecia Droga.

Debata będzie podzielona na cztery części. W jednej z nich uczestnicy odpowiedzą na wylosowane przez siebie pytania zadane przez Czytelników „SE” i internautów. Pytania można przysyłać na adres [email protected] Zapowiada się naprawdę „wybuchowy” miks temperamentów, życiorysów i poglądów!

Debata będzie transmitowana na se.pl, na Facebooku Super Expressu oraz na YouTube. Dyskusję poprowadzą wicenaczelny „Super Expresu” Hubert Biskupski i redaktor Izabela Kraj z działu warszawskiego.

Reguły debaty „Walka o Warszawę”

Debata podzielona będzie na cztery części. W pierwszej kandydaci usłyszą dwa pytania i będą mieli po 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. W części drugiej każdy uczestnik debaty zada trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty (dostanie 30 sekund na zadanie pytania, 60 sekund na odpowiedź i 30 sekund na ripostę). Część trzecia to dwie rundy pytań od widzów. Każdy uczestnik debaty wylosuje pytanie z puli 20 pytań przysłanych od widzów i internautów - będzie miał znów 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Każdorazowo po upływie czasu następować będzie przerwanie wypowiedzi. Na koniec kandydaci dostaną po 90 sekund na podsumowanie.

Kolejność wystąpień i odpowiadania na pytania zostanie rozlosowana we wtorek 19 marca w wieczornym programie publicystycznym „Wieczorny Express” na YouTube.

Debata "Wybory samorządowe. Walka o Kraków". Mocna wymiana zdań i cięte riposty

Kim są uczestnicy debaty „Walka o Warszawę”?

Agata Diduszko-Zyglewska (48 l.) - jedyna w tym gronie obecna radna miasta (od 2018 r.) dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna, animatorka kultury. Outsiderka. W 2018 roku startowała z list Koalicji Obywatelskiej, w trakcie kadencji zmieniła barwy klubowe na Wiosnę, a później Lewicę Razem, (podobnie jak Marek Szolc) i od tamtej pory oboje reprezentują lewicowe skrzydło w radzie miasta, choć lewica wtedy zdobyła tylko jeden mandat (Moniki Jaruzelskiej). Autorka i prowadząca programu satyrycznego „Przy Kawie o Sprawie" Współtwórczyni „Mapy kościelnej pedofilii i przemocy seksualnej w Polsce”, dokumentującej przypadki molestowania seksualnego w polskim Kościele katolickim, a także „Raportu nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych”, który 20 lutego 2019 wraz z posłanką Joanną Scheuring-Wielgus i prawniczką Anną Frankowską przekazała papieżowi Franciszkowi. Zdeklarowana ateistka. Kandyduje z pierwszego miejsca listy Lewicy i Miasto jest Nasze w okręgu nr 1

Barbara Socha (49 l.) – Urodzona w Katowicach. Z wykształcenia ekspertka od bankowości i polityki gospodarczej po SGH oraz dziennikarka, specjalistka od PR po UW, w latach 2019–2023 podsekretarz stanu w resortach związanych z rodziną i polityką społeczną, była też pełnomocniczką rządu do spraw polityki demograficznej. Kandydatka na wiceprezydenta Warszawy. Kandydat PiS na prezydenta Tobiasz Bocheński zaproponował, żeby została jego pierwszym zastępcą w ratuszu, jeśli on wygra wybory. Prywatnie mama trzech synów i dwóch córek. Kandyduje do Rady Warszawy z pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7

Jarosław Jóźwiak (41 l.) - Urodzony w Legionowie, od lat związany z Bemowem. Z wykształcenia prawnik i kanonista po UKSW i absolwent studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego, były wiceprezydent Warszawy, przez lata bliski współpracownik prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, wcześniej związany z Fundacją „Świat na Tak” Joanny Fabisiak. Po odejściu z ratusza w 2016 roku w związku z aferą reprywatyzacyjną, pracował w kancelarii prawnej. Jest też szefem Rady Nadzorczej warszawskiej spółki MPWiK. Wraca do samorządu po 8 latach przerwy, ale radnym nie był jeszcze nigdy. Jest członkiem warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej i szefem koła PO na Bemowie. Startuje z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 9

Wojciech Machulski (21 l.) – student, najmłodszy w gronie uczestników debaty kandydat do Rady Warszawy. Syn słynnego aktora i reżysera Jana Machulskiego i przyrodni brat Juliusza Machulskiego. Bliski współpracownik Janusza Korwin-Mikkego, gdy ten należał do Konfederacji, rzecznik partii Nowa Nadzieja i wicerzecznik Konfederacji, obecnie asystent kandydata na prezydenta Warszawy Przemysława Wiplera. Jest liderem listy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do Rady m. st. Warszawy w okręgu nr 8.

Jan Strzeżek (27 l.) – Urodził się w Warszawie, studiował prawo na UW, jest jedynym w tym gronie obecny reprezentantem radnych dzielnicowych. Od 2018 roku radny Bielan, wybrany z list PiS. W sierpniu 2021 roku odszedł z klubu PiS po wyrzuceniu z rządu wicepremiera Jarosława Gowina (był szefem jego gabinetu). Od tego czasu jest radnym niezależnym. Był rzecznikiem Porozumienia Jarosława Gowina, obecnie jest liderem stowarzyszenia „Młoda Polska”. W latach 2016-2020 Jan Strzeżek pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie kandyduje do Rady Warszawy z komitetu Trzecia Droga w okręgu nr 5