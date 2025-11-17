Urodziły się za wcześnie, ważyły mniej niż paczka cukru. "Tyle razy baliśmy się o jutro"

2025-11-17 13:10

17 listopada to niezwykle ważny dzień w życiu wielu rodziców. Tego właśnie dnia obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. W Polsce 8 proc. noworodków rodzi się przedwcześnie, czyli przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. To około 20 tys. wcześniaków rocznie! W Szpitalu św. Zofii w Warszawie personel po raz kolejny spotkał się z Żelaznymi Wcześniakami i ich rodzicami. Historie walecznych maluszków chwytają za serce. Niektóre maleństwa w chwili narodzin ważyły mniej niż paczka cukru!

Światowy Dzień Wcześniaka 2025

Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony 17 listopada to doskonała okazja, by podnosić świadomość społeczną na temat dzieci urodzonych przed planowanym terminem. Z danych wynika, że w Polsce 8 proc. noworodków rodzi się przedwcześnie, czyli przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. To około 20 tys. wcześniaków rocznie!

Żadne poradniki, tutoriale czy szkoły rodzenia nie są w stanie przygotować przyszłych rodziców na moment, w którym ciąża kończy się szybciej, niż powinna. Nie da się opisać, co czują mama i tato, gdy tętno ich dziecka słabnie, a lekarze walczą o każdą chwilę. Gdy wypis ze szpitala nie pojawia się po dwóch dniach od narodzin, a po długich tygodniach czy miesiącach spędzonych w towarzystwie szpitalnej ciszy przerywanej piknięciami inkubatorów.

Obecnie wyspecjalizowani lekarze są w stanie uratować życie maleństwa urodzonego już w 22.-23. tygodnia ciąży! Oczywiście o ile pozwala na to stan noworodka i dostępne są warunki wysokospecjalistycznej opieki perinatalnej oraz neonatalnej.

Jak poinformowała w rozmowie z PAP prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman, kierowniczką Kliniki Neonatologii i Chorób Rzadkich w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, poniżej 28. tygodnia rodzą się noworodki z ekstremalnie małą masą ciała, poniżej 1000 g. Czyli ważą mniej niż paczka cukru! Jak dodała, stanowią one około 5 proc. wszystkich przedwczesnych urodzeń. Kolejne 15 proc. to noworodki z ciąż 28-32 tygodnia.

Dzień Wcześniaka 2025 na Żelaznej w Warszawie

Tylko od stycznia do października 2025 roku w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie, ośrodku z III stopniem referencyjności, przygotowanym do opieki nad najbardziej wymagającymi noworodkami urodziło się 238 wcześniaków - 114 chłopców i 124 dziewczynki. Jak podał szpital, aż 40 z nich ważyło przy narodzinach mniej niż 1500 gramów, a 16 przyszło na świat z masą poniżej 1000 gramów! Najmniejsze dzieci urodzone w tym czasie ważyły odpowiednio 400 g i 670 g!

Jak co roku z okazji Dnia Wcześniaka wielu rodziców powróciło na Żelazną ze swoimi pociechami. "Na wydarzenie przyszły zarówno dzieci uczestniczące w obchodach po raz pierwszy - w tym tegoroczne trojaczki Maja, Gaja i Zoja, bliźniaki Zosia i Adam oraz Nela i Jan - jak i te, które wracają na Żelazną od lat, m.in. Ania, Asia, Nikodem i Zosia, która jako skrajny wcześniak od początku musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi. Choć wciąż wymaga wsparcia specjalistów, dziś idzie jak burza i każdego dnia udowadnia, jak ogromną ma w sobie siłę" - przekazało Centrum Medyczne Żelazna.

Jak czytamy na stronie ośrodka, wśród dzieci pojawiła się również Zuzia - dziewczynka, która przyszła na świat w 29. tygodniu ciąży, ważąc zaledwie 980 gramów i mierząc 32 centymetry! Spędziła na oddziale 45 dni.

- Tyle razy baliśmy się o jutro. Pojawiły się poważne komplikacje, a moment, w którym wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną, był dla nas najtrudniejszy… Na szczęście dziś to zdrowa, pogodna dziewczynka, która z każdym dniem pokazuje nam, jak wielką ma w sobie siłę - powiedziała pani Marlena, mama dziewczynki cytowana na stronie Szpitala św. Zofii.

Na wydarzenie organizowane w warszawskim szpitalu przyjechał również Nikoś urodzony w 35. tygodnia ciąży, którego mamę z Przasnysza do szpitala na Żelaznej przywiozła karetka, gdy lekarze zauważyli zanikające tętno płodu. Nie zabrakło również urodzonego w 34 tygodniu ciąży Kazika.

- Urodził się maleńki, ważył zaledwie 1630 gramów, nie mógł samodzielnie jeść i oddychać. To trudne chwile dla rodzica - można tylko przyjeżdżać, kangurować, wspierać, ale reszta jest w rękach lekarzy - opowiedziała pani Karolina, cytowana na stronie Szpitala św. Zofii.

Te coroczne spotkania są ważne nie tylko dra rodziców wcześniaków, ale również dla zespołu medycznego, który dzielnie walczył o każdy oddech małych wojowników.

- Spotkanie z Żelaznymi Wcześniakami to dla nas ogromna radość. W naszej pracy nie brakuje niepokoju o najmniejsze dzieci, a bywają dni, które rzeczywiście dodają kilka siwych włosów. Dlatego tak ważne jest dla nas to, że możemy zobaczyć się z rodzicami i dziećmi, którym towarzyszyliśmy od pierwszych chwil ich życia - stwierdziła lek. Michalina Anwajler, Zastępca Ordynatora Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

