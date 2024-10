Szybsze pociągi z i do Warszawy. Poznaj nowy rozkład jazdy PKP Intercity

Warszawa: 14-latek w padł po tramwaj! Miał w uszach słuchawki

Wypadek wydarzył się na trasie linii 26, przed godziną 16. Przebieg opisali ratownicy Meditransu. – Tramwaj linii 26 w kierunku Osiedle Górczewska na przejściu dla pieszych w okolicy stacji metra Ratusz Arsenał potrącił 14 - latka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uczeń słuchał muzyki na słuchawkach i zlekceważył przepisy ruchu drogowego. Motorniczy zaczepił jego plecak tramwajem i pociągnął go po torach. Chłopak doznał urazu pleców na wysokości prawej nerki – informują w poście zamieszczonym na Facebooku. Na miejscu wypadku zjawili się policjanci i pracownicy nadzoru ruchu z Zarządu Transportu Miejskiego.

– Apelujemy do przechodniów o zachowanie szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych. Nie słuchamy muzyki, nie piszemy sms-ów, nie rozmawiamy przez telefon tylko koncentrujemy się na tym, co dzieje się wokół nas. Nie wchodzimy też na przejście, gdy nie upewnimy się, że jest to bezpieczne – uczulają pracownicy pogotowia.

