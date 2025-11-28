Warszawa: Antyterroryści w akcji! Służby zaskoczyły mieszkańców na Ochocie

W Warszawie przeprowadzono ćwiczenia antyterrorystyczne pod kryptonimem „Kompresja”, zorganizowane przez strategiczną państwową spółkę Gaz-System. Wzięli w nich udział policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Celem manewrów było doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur i współpracy pomiędzy służbami. Scenariusz obejmował m.in. wtargnięcie drona, incydent terrorystyczny, ewakuację pracowników i pożar pojazdu.

Teraz już wiemy na czym dokładnie polegały ćwiczenia. Prowadzone były w rejonie siedziby Gaz-Systemu przy ulicy Mszczonowskiej. Ich scenariusz obejmował kilka epizodów, w tym m.in. wtargnięcie drona w przestrzeń powietrzną biurowca, incydent terrorystyczny, ewakuację pracowników spółki oraz pożar pojazdu w sąsiedztwie obiektu. – Wybrana lokalizacja pozwoliła służbom na przećwiczenie procedur operacyjnych w złożonym, miejskim środowisku, obejmującym zarówno infrastrukturę przemysłową, jak i elementy wymagające współpracy między różnymi formacjami – napisała asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

W manewrach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej. – Podczas ćwiczeń testowano m.in. procesy wymiany informacji, reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację taktyczną, zabezpieczenie terenu działań oraz koordynację pomiędzy zespołami interwencyjnymi. Manewry umożliwiły również weryfikację istniejących procedur komunikacji i współpracy, a także identyfikację obszarów, w których możliwe jest dalsze udoskonalenie – wyjaśniła policjantka.