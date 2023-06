Rozpędzony tramwaj zmiótł 16-latka z ulicy. Chłopiec walczy o życie

Horror na torach. Pod tramwaj wpadł nastoletni chłopak

Chwile grozy rozegrały się we wtorkowe popołudnie, 6 czerwca. Pod rozpędzony tramwaj linii 2 wpadł 16-letni chłopak. Sytuacja miała miejsce w rejonie ul. Myśliborskiej i Światowida na warszawskiej Białołęce.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 14:30. Doszło do wypadku z udziałem pieszego. Na miejscu policjanci prowadzą swoje czynności. Ustalają, jak doszło do tego zdarzenia. Wiemy, że poszkodowany to 16-letni chłopak, który został przetransportowany do szpitala – przekazał „Super Expressowi” sierż. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Jak się dowiadujemy, motorniczy został przebadany przez funkcjonariuszy pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.

Na miejscu pracowali strażacy, funkcjonariusze nadzoru ruchu, policjanci oraz ratownicy medyczni. W związku z wypadkiem, na trasie w kierunku Młocin występowały utrudnienia w ruchu. – W związku z zablokowanym przejazdem w rejonie Światowida/Szczęśliwa tramwaje linii 2 i 17 zostały skierowane na trasy objazdowe – przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.