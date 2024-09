Warszawa. Chcieli zabić skuterzystę? Sześć osób zatrzymanych po potrąceniu na Pradze-Południe

Warszawa. Grupa znajomych chciała zabić skuterzystę?

Stołeczni policjanci w dniu 30 sierpnia zatrzymali sześć osób, które usłyszały zarzuty w związku z usiłowaniem zabójstwa skuterzysty. Poszkodowany zgłosił się do mundurowych z komendy przy ulicy Grenadierów. Jego historia szokuje! Podczas jazdy kierowca Range Rovera usiłował go przejechać. Chłopak cudem uciekł spod auta, jednak to nie był koniec. Kierowca wraz z grupą pasażerów dogonili go i dotkliwie pobili.

Sześć osób zatrzymanych po potrąceniu na Pradze-Południe

Po brutalnym ataku samochód został porzucony, a napastnicy... uciekli. W kilka godzin dokonano zatrzymania sześciu osób: czterech mężczyzn i dwóch kobiet.

"Mężczyzna, który kierował samochodem poniesie odpowiedzialność za usiłowanie zabójstwa i pobicie, do którego doszło po zdarzeniu. Wobec trzech osób zatrzymanych na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec dwóch osób prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji" - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak. Do tej pory nie ustalono, co kierowało zatrzymanymi.