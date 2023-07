Warszawski wiceburmistrz aresztowany. Radni przesłuchali burmistrza Pragi-Południe. Trzaskowski zarządził kontrole

Nie milkną echa afery, która wybuchła 11 lipca w urzędzie warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, kiedy funkcjonariusze CBA zatrzymali tam wiceburmistrza dzielnicy Adama C. oraz naczelnika wydziału architektury i budownictwa Jacka G. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty korupcyjne.

- Liczę na szybkie, pełne i transparentne wyjaśnienie tej sprawy i ustalenie stanu faktycznego. Bezzwłocznie zwrócę się również do Biura Kontroli urzędu miasta o przeprowadzenie dodatkowego audytu w urzędzie dzielnicy Praga-Południe, w obszarach spraw przez te osoby prowadzonych – mówił „Super Expressowi” kilka dni temu burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski.

Trzaskowski zarządza kontrole w każdej dzielnicy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w zarządzeniu kontroli poszedł dalej. Audytorzy wchodzą właśnie do wydziałów architektury w każdej dzielnicy! Będą sprawdzać m.in. umowy dzierżawy terenów i wydawane przez urzędników pozwolenia. Trzaskowski zdecydował się też na manewr dotychczas rzadko spotykany w dzielnicach. Burmistrzowie mają rotacyjnie nadzorować wydziały architektury. Może to dotyczyć też innych wydziałów. Żaden burmistrz czy zastępca nie może więc „przyzwyczajać się” do swojej działki w urzędzie. - Chcę w ten sposób wzmocnić nadzór nad pracą poszczególnych komórek organizacyjnych urzędów dzielnic – wyjaśnia Rafał Trzaskowski.

Odwołają wiceburmistrza Pragi-Południe

Opozycja na Pradze-Południe złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Żądała od burmistrza wyjaśnień m.in. decyzji administracyjnych wydawanych przez Adama C. i…. kulisów jego zatrudnienia w urzędzie w 2018 r. Sesja odbyła się 21 lipca o godz. 18. Nie było do końca wiadomo jednak, czy się odbędzie. Jak nieoficjalnie słyszeliśmy "może się zdarzyć, że nie wszyscy radni się pojawią, są wakacje...".

Sesja jednak się odbyła. Radny PiS Marek Borkowski dopytywał w jej trakcie o to, jakie mechanizmy kontrolne funkcjonowały w czasie, gdy burmistrz pełni swoją funkcję. - Jest bardzo wiele organów kontrolnych. Jest to m.in. Najwyższa Izba Kontroli. Mamy również kontrole wewnętrzne prowadzone w zależności od potrzeb przez dwóch pracowników - odpowiedział radnemu burmistrz Tomasz Kucharski. Oświadczył również, że 24 lipca do wydziału architektury wejdą kontrolerzy z ratusza.

Kolejna sesja - z wnioskiem o odwołanie siedzącego w areszcie wiceburmistrza Adama C. - zaplanowana jest na 27 lipca.

Adam C. zarzutami na dwa miesiące w areszcie

Wiceburmistrz Adam C. został zatrzymany 11 lipca. Agenci CBA o poranku weszli do urzędu dzielnicy Praga-Południe przy Grochowskiej i wyprowadzili dwóch urzędników. Śledczy wzięli pod lupę jego interesy w Rembertowie i zarzucili wyłudzenie blisko pół miliona złotych. Wiceburmistrz miał też „załatwić” stanowisko w urzędzie naczelnikowi wydziału architektury – również zatrzymanemu przez CBA.

Adam C. to wieloletni samorządowiec, były radny Warszawy, a od kilku lat wiceburmistrz Pragi-Południe, kiedyś związany z SLD, dziś z Platformą Obywatelską. Śledczy ustalili, że jego praca i aktywność poza urzędem się zazębiały, bo wiceburmistrz nieformalnie miał zarządzać i kontrolować firmę związana z działalnością deweloperską, której prezesem był jeden z dwóch zatrzymanych przedsiębiorców.

- Jeden pełnił funkcję prezesa spółki, którą faktycznie zarządzał i kontrolował Adam C. Kolejny przedsiębiorca wystawiał puste faktury na rzecz spółki. Dokumenty nie odzwierciedlały zdarzeń gospodarczych i służyły do wyłudzenia należności publicznoprawnej – informował wówczas dr Robert Sosik, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Adam C. usłyszał zarzut posłużenia się nierzetelną fakturą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (chodzi o wyłudzenie blisko 500 tys. zł) oraz przekroczenia uprawnień. Śledczy zarzucają też wiceburmistrzowi „załatwienie” stanowiska naczelnikowi wydziału architektury Jackowi G. Przeszedł on do pracy na Pradze-Południe z urzędu w Rembertowie. Tam miał firmie powiązanej z Adamem C. z naruszeniem przepisów pomóc w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Platforma Obywatelska zawiesiła Adama C. w prawach członka partii. Wkrótce wiceburmistrz ma też stracić stanowisko w urzędzie.

W materiale wideo można zobaczyć jak burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski odpowiada na pytania radnych po aferze z aresztowaniem wiceburmistrza Adama C.