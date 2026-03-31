Ważna ulica na Woli zmienia się w jednokierunkową. Kierowców czekają objazdy i duże utrudnienia

Ulica Żytnia w Warszawie zmieni się w jednokierunkową od 1 kwietnia.

Fragment między Skwerem Wyszyńskiego a Żelazną będzie przejezdny tylko w jednym kierunku.

Sprawdź wyznaczone objazdy i dowiedz się, jak ominąć utrudnienia.

Przygotuj się na zmiany w ruchu i brak parkowania – przeczytaj, zanim utkniesz w korku!

Remont na Żytniej w Warszawie

Mieszkańcy i kierowcy poruszający się po Woli muszą przygotować się na zmiany. Drogowcy rozpoczynają kolejny etap remontu chodnika na ulicy Żytniej, co tym razem wpłynie nie tylko na pieszych, ale przede wszystkim na ruch samochodowy. Prace, które potrwają do połowy kwietnia, mają na celu stworzenie bezpieczniejszej i wygodniejszej przestrzeni dla pieszych.

Jeden kierunek i koniec z parkowaniem

Najważniejsza zmiana wejdzie w życie w środę, 1 kwietnia, około godziny 9:00. Od tego momentu ulica Żytnia na odcinku od Skweru Wyszyńskiego do ulicy Żelaznej stanie się jednokierunkowa. Kierowcy przejadą nią wyłącznie w stronę ulicy Żelaznej.

To nie wszystko. Na odcinku między Skwerem Wyszyńskiego a ulicą Wolność wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Piesi z kolei będą poruszać się specjalnie wygrodzonym pasem na jezdni, ponieważ chodnik po nieparzystej stronie ulicy zostanie całkowicie zamknięty.

Jak ominąć utrudnienia? Oficjalne objazdy

Nowa organizacja ruchu wymusza korzystanie z objazdów, aby dojechać do ulicy Okopowej. Drogowcy wyznaczyli dwie główne trasy alternatywne: ulicą Żelazną do Alei „Solidarności” oraz ulicami Wolność, Bellottiego i Dzielną.

Kierowcy jadący od strony ulicy Żelaznej będą musieli obowiązkowo skręcić w ulicę Wolność. Z kolei z ulicy Wolność nie będzie już możliwości skrętu w Żytnią w kierunku Okopowej.

Co zyskają mieszkańcy?

Choć remont wiąże się z tymczasowymi niedogodnościami, jego efekt ma być trwały. Po zakończeniu prac, zaplanowanym na połowę kwietnia, piesi otrzymają nowy, równy i bezpieczny chodnik. Inwestycja ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo na lata.

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy

Kierowcy jadący od strony ulicy Żelaznej będą musieli obowiązkowo skręcić w ulicę Wolność. Z kolei z ulicy Wolność nie będzie już możliwości skrętu w Żytnią w kierunku Okopowej.