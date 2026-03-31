Ważna ulica na Woli zmienia się w jednokierunkową. Kierowców czekają objazdy i duże utrudnienia

Vanessa Nachabe
2026-03-31 15:28

Szykują się duże utrudnienia dla kierowców na warszawskiej Woli. Rusza remont chodnika na ulicy Żytniej, a wraz z nim komunikacyjny paraliż. Od 1 kwietnia fragment ulicy między Skwerem Wyszyńskiego a Żelazną stanie się jednokierunkowy. Oznacza to nie tylko konieczność korzystania z objazdów, ale także całkowity zakaz parkowania na remontowanym odcinku.

Zmiany na Żytniej od środy.

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Kierowców czekają spore utrudnienia i objazdy.
Super Express Google News
Remont na Żytniej w Warszawie

Mieszkańcy i kierowcy poruszający się po Woli muszą przygotować się na zmiany. Drogowcy rozpoczynają kolejny etap remontu chodnika na ulicy Żytniej, co tym razem wpłynie nie tylko na pieszych, ale przede wszystkim na ruch samochodowy. Prace, które potrwają do połowy kwietnia, mają na celu stworzenie bezpieczniejszej i wygodniejszej przestrzeni dla pieszych.

Jeden kierunek i koniec z parkowaniem

Najważniejsza zmiana wejdzie w życie w środę, 1 kwietnia, około godziny 9:00. Od tego momentu ulica Żytnia na odcinku od Skweru Wyszyńskiego do ulicy Żelaznej stanie się jednokierunkowa. Kierowcy przejadą nią wyłącznie w stronę ulicy Żelaznej.

To nie wszystko. Na odcinku między Skwerem Wyszyńskiego a ulicą Wolność wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Piesi z kolei będą poruszać się specjalnie wygrodzonym pasem na jezdni, ponieważ chodnik po nieparzystej stronie ulicy zostanie całkowicie zamknięty.

Polecany artykuł:

Koniec z długimi postojami metra na Kabatach. Rusza kluczowa przebudowa.
Ulica Leszno w Warszawie, choć zmieniała nazwy, dla pokolenia wojennego pozostała symbolem tragicznych wydarzeń
Galeria zdjęć 27

Jak ominąć utrudnienia? Oficjalne objazdy

Nowa organizacja ruchu wymusza korzystanie z objazdów, aby dojechać do ulicy Okopowej. Drogowcy wyznaczyli dwie główne trasy alternatywne: ulicą Żelazną do Alei „Solidarności” oraz ulicami Wolność, Bellottiego i Dzielną.

Kierowcy jadący od strony ulicy Żelaznej będą musieli obowiązkowo skręcić w ulicę Wolność. Z kolei z ulicy Wolność nie będzie już możliwości skrętu w Żytnią w kierunku Okopowej.

Co zyskają mieszkańcy?

Choć remont wiąże się z tymczasowymi niedogodnościami, jego efekt ma być trwały. Po zakończeniu prac, zaplanowanym na połowę kwietnia, piesi otrzymają nowy, równy i bezpieczny chodnik. Inwestycja ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo na lata.

Polecany artykuł:

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego zamyka ważną ulicę, ale finał inwestycji …
Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy
Ulica Żytnia jednokierunkową od 1 kwietnia.

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Kierowcy jadący od strony ulicy Żelaznej będą musieli obowiązkowo skręcić w ulicę Wolność. Z kolei z ulicy Wolność nie będzie już możliwości skrętu w Żytnią w kierunku Okopowej.
Sonda
Czy w Warszawie powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOLA
REMONTY ULIC