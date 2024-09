Ranking najzdrowszych miast w Polsce. Najnowsze zestawienie zaskakuje

Niemalże każdy z nas chciałby mieszkać w miejscu, gdzie nie ma hałasu, zanieczyszczeń, przestępczości, a nieruchomości są tanie oraz dostęp do pracy i podstawowych dóbr jest dziecinnie prosty. Okazuje się, że miejsca tego typu istnieją i - co ciekawe - są to polskie miasta! W ostatnim czasie tezę te udowodniła grupa LUX MED we współpracy z Fundacją GAP oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie, tworząc ranking zdrowych miast w Polsce. Jak więc kształtuje się zestawienie i co brano pod uwagę? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zdrowe miasta w Polsce. Kto pojawił się na podium?

Ranking najzdrowszych miast w Polsce na pierwszy rzut oka może kojarzyć się wyłącznie z aspektami zdrowotnymi, lecz w rzeczywistości obejmuje on znacznie szerszy zakres. Nie skupiono się tam bowiem tylko na kwestiach zdrowotnych takich jak poziom zanieczyszczenia czy zazielenienia, lecz zwrócono także uwagę na inne czynniki, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców.

Co więc konkretnie wzięto pod uwagę? Był to m.in. poziom zanieczyszczeń, liczba samobójstw, poziom zazielenienia, produkcja odpadów na mieszkańca, wydatki samorządów na gospodarkę mieszkaniową i zieleń.

W zestawieniu miast powyżej 300 tys. mieszkańców podium przedstawia się zaskakująco. Pierwsze miejsce należy bowiem do Poznania, drugie do Warszawy, a trzecie do Gdańska. W ubiegłym roku to Warszawa znalazła się na pierwszej pozycji, lecz tym razem "ustąpiła" miejsca stolicy Wielkopolski.

Zależy nam, by Indeks Zdrowych Miast był punktem odniesienia i inspiracją dla samorządów, mieszkańców i naukowców. Powstał po to, by zmieniać miasta, wspierać ich rozwój tak, by wszystkim nam żyło się w nich po prostu lepiej. Liczę, że dane, jakie przywołujemy w raporcie, będą swego rodzaju inspiracją dla władz samorządowych, jak i w którym kierunku warto się doskonalić, by zadbać o dobrostan mieszkańców - powiedziała Anna Rulkiewicz, inicjatorka Indeksu, członkini rady programowej Kongresu Zdrowe Miasta i prezeska Grupy LUX MED, cytuje portal businessinsider.com.

