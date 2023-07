Wepchnęli 13-latków do jeziora, żeby zabrać im głośnik. Jeden z chłopców nie potrafił pływać

Oblin. Dramat nad jeziorem

Jak przekazała garwolińska policja, do szokującego zdarzenia miało dojść kilka dni temu po godz. 18 w miejscowości Oblin (gm. Maciejowice). Dwóch 13-latków, przebywających na molo nad pobliskim jeziorem, zostało zaczepionych przez trzech młodych chłopców. - Pokrzywdzeni małoletni zostali kopnięci w plecy i wepchnięci do wody. Napastnicy zrobili to po to, by zabrać bezprzewodowy głośnik - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

Sytuacja mogła zakończyć się rozrywającym serce dramatem. Zachowanie młodocianych agresorów o mały włos nie doprowadziło do tragedii, ponieważ jeden z wepchniętych do wody 13-latków nie potrafił pływać! Na szczęście chłopcu udało mu się wydostać z jeziora.

Świadkami zajścia byli koledzy pokrzywdzonych nastolatków. Próbowali oni odzyskać skradziony głośnik, ale jeden z nich został kopnięty, a drugiemu sprawcy przeszukali portfel.

Dwóch 16-latków i 15-latek zatrzymani

Rodzic pokrzywdzonego nastolatka o sprawie powiadomił policję. Funkcjonariusze zatrzymali trzech nieletnich mieszkańców powiatu garwolińskiego - dwóch 16-latków i 15-latka.

- Dwóch z nich było już znanych policjantom z dokonywania wcześniej podobnych czynów. W wyniku szeregu ustaleń i skutecznych działań funkcjonariusze odzyskali skradziony głośnik, który jeden ze sprawców zdążył przekazać na przechowanie koleżance - przekazała podkom. Małgorzata Pychner.

Zebrane przez policjantów materiały w sprawie zostaną przesłane do sądu rodzinnego i nieletnich, który zadecyduje o dalszym losie zatrzymanych nastolatków.