Wielki powrót tramwajów na Marszałkowską. Pojadą po zielonym dywanie

2025-10-06 15:54

Nadchodzi długo wyczekiwany koniec remontu torowiska ulicy Marszałkowskiej. Modernizacja ruszyła w czerwcu. Zgodnie z zapowiedzią już 13 października tramwaje wrócą na utarte szlaki. Mało tego, pojadą po eleganckim, zielonym dywanie, ze świeżo ułożonego rozchodnika.

Warszawa. Tramwaje wracają na Marszałkowską

Do listy zielonych torowisk dołącza odcinek Marszałkowskiej między Świętokrzyską a Królewską. Podczas kilkumiesięcznego remontu - prowadzonego w ramach Nowego Centrum Warszawy - zerwano stare tory i położono nowe. 

"Między torami będzie rósł rozchodnik, a tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew. Łatwiej będzie przejść przez Marszałkowską. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza. Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku – z dodatkowymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda" - zapowiedziały w czerwcu Tramwaje Warszawskie. 

Projekt nareszcie wszedł w fazę końcową. Pracownicy Balzola Polska już ułożyli na torowisku rozchodnik. Dlaczego wybór padł właśnie na tę roślinę? - Jest mrozoodporny, w przeciwieństwie do trawy nie wymaga regularnego podlewania, nie wymaga koszenia i w ciągu roku widowiskowo zmienia barwy - tłumaczą Tramwaje Warszawskie. Wkrótce, niezależnie od ruchu tramwajowego, Zarząd Dróg Miejskich zajmie się sadzeniem krzewów i drzew w wyznaczonych pasach separacyjnych. 

Nie zapomniano o służbach ratunkowych. Na życzenie pogotowia pozostawiono na torowisku nawierzchnię przejezdną dla karetek i innych uprzywilejowanych pojazdów. - Położyliśmy prefabrykowane płyty zabudowane elegancką kostką granitową - przekazał rzecznik Witold Urbanowicz. 

