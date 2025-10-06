Wielki powrót tramwajów na Marszałkowską. Pojadą po zielonym dywanie

Warszawa. Tramwaje wracają na Marszałkowską

Do listy zielonych torowisk dołącza odcinek Marszałkowskiej między Świętokrzyską a Królewską. Podczas kilkumiesięcznego remontu - prowadzonego w ramach Nowego Centrum Warszawy - zerwano stare tory i położono nowe.

"Między torami będzie rósł rozchodnik, a tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew. Łatwiej będzie przejść przez Marszałkowską. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza. Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku – z dodatkowymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda" - zapowiedziały w czerwcu Tramwaje Warszawskie.

Projekt nareszcie wszedł w fazę końcową. Pracownicy Balzola Polska już ułożyli na torowisku rozchodnik. Dlaczego wybór padł właśnie na tę roślinę? - Jest mrozoodporny, w przeciwieństwie do trawy nie wymaga regularnego podlewania, nie wymaga koszenia i w ciągu roku widowiskowo zmienia barwy - tłumaczą Tramwaje Warszawskie. Wkrótce, niezależnie od ruchu tramwajowego, Zarząd Dróg Miejskich zajmie się sadzeniem krzewów i drzew w wyznaczonych pasach separacyjnych.

Nie zapomniano o służbach ratunkowych. Na życzenie pogotowia pozostawiono na torowisku nawierzchnię przejezdną dla karetek i innych uprzywilejowanych pojazdów. - Położyliśmy prefabrykowane płyty zabudowane elegancką kostką granitową - przekazał rzecznik Witold Urbanowicz.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!