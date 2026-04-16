Wsiadł do czarnego BMW i nie wrócił do domu. Co stało się z Michałem Ziółkowskim?

28-letni Michał Ziółkowski wyszedł z domu 14 kwietnia i odjechał czarnym BMW. Ślad po nim zaginął.

Bliscy i policja z Wyszkowa prowadzą intensywne poszukiwania. Samochód mężczyzny nadal nie został odnaleziony.

Masz informacje o zaginionym? Skontaktuj się z policją.

Zaginął Michał Ziółkowski. Trwają poszukiwania

Trwają poszukiwania Michała Ziółkowskiego, który zaginął 14 kwietnia. Tego dnia mężczyzna wyszedł z domu, po czym wsiadł do samochodu marki BMW i odjechał w nieznanym kierunku. Od tamtej chwili nie skontaktował się z rodziną i nie wrócił do miejsca zamieszkania. Zaginięcie budzi duży niepokój u bliskich. Do sprawy została zaangażowana policja z Wyszkowa.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego

Rysopis zaginionego

Michał Ziółkowski w dniu zaginięcia był ubrany w beżowe jeansy, biały sweter w czarne wzory, beżową kurtkę oraz brązowe buty sportowe. To właśnie w takim stroju był widziany po raz ostatni. 28-latek ma około 173 centymetry wzrostu i krępą budowę ciała. Ma krótkie, ciemne włosy oraz brązowe oczy.

Wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie, powinny skontaktować się z KPP w Wyszkowie. Każdy sygnał może pomóc w odnalezieniu zaginionego.

„Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jego zaginięcia o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wyszkowie tel. 47 70 46 200 lub 112” - przekazują służby.

Z informacji przekazanych nam przez policję wynika, że mężczyzna poruszał się samochodem BMW seria 3 E90 w kolorze czarnym. Do tej pory pojazd nie został odnaleziony, co dodatkowo utrudnia poszukiwania. Podkom. Wioleta Szymanik dodaje, że funkcjonariusze prowadzą dziś w terenie szeroko zakrojone poszukiwania.

