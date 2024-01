i Autor: KPP w Pruszkowie Wsiadł za kółko pod amfetaminie. Stwierdził, że "dobrze się po niej czuje i nie jest zmęczony"

Szok!

Wsiadł za kółko pod amfetaminie. Stwierdził, że "dobrze się po niej czuje i nie jest zmęczony"

alig 16:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szok! Dzielnicowi z Pruszkowa zatrzymali do kontroli auto, którego kierowca budził wątpliwości co do stanu, w jakim się znajdował. Okazało się, że przeczucie mundurowych nie myliło i 31-latek był pod wpływem amfetaminy. Co więcej, sam przyznał się do zażycia narkotyku, ponieważ "dobrze się po niej czuje i nie jest zmęczony"!