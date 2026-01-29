Wspaniałe wieści ze Schroniska na Paluchu. Zwierzęta zyskają nowy wybieg. Sensoryczny!

2026-01-29 12:09

To niezwykle radosne wieści. Schronisko na Paluchu im. J. Lityńskiego podpisało w środę, 28 stycznia, umowę dzierżawy z Polskimi Portami Lotniczymi (PPL). Wkrótce na terenie placówki powstanie wybieg sensoryczny dla zwierząt! Miejsce umożliwi zwierzętom bezpieczną aktywność, stymulację oraz lepsze przygotowanie do adopcji.

Schronisko na Paluchu

i

Autor: MARCIN WZIONTEK / SUPER EXPRESS
  • Schronisko na Paluchu podpisało umowę dzierżawy, która umożliwi stworzenie wybiegu sensorycznego dla psów.
  • Nowy wybieg zapewni zwierzętom bezpieczną aktywność i lepsze przygotowanie do adopcji.
  • Dowiedz się, jak stołeczne schronisko dba o dobrostan zwierząt i dlaczego ten wybieg to przełom!

Zrobią wybieg sensoryczny dla psów

W Schronisku na Paluchu powstanie wybieg sensoryczny dla psów! Dobre wieści w czwartek, 28 stycznia, przekazał stołeczny ratusz. Schronisko podpisało umowę z Polskimi Portami Lotniczymi na dzierżawę terenu o powierzchni 7860 m kw. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

- Cieszy nas podpisanie tej umowy, dzięki nowej przestrzeni zwierzęta będą mieć dodatkowe miejsce na spacery i zabawę. To dobrze, że bezdomne psy mają coraz lepsze warunki w naszym miejskim schronisku, ale pamiętajmy że najlepiej czułyby się w nowym domu, dlatego najważniejsze jest zachęcanie do adopcji - podkreśliła Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w radzie m.st. Warszawy, członkini Rady Społecznej przy Schronisku.

Stołeczne schronisko dla zwierząt wyznacza trendy

Jak zapewnia ratusz, zwierzęta w stołecznym schronisku nawet w mroźną zimę mają zapewnione bardzo dobre warunki. Czworonogi przebywające w części otwartej mają dwuścienne, ocieplane budy z warstwą styropianu, ustawione na podestach chroniących przed zimnem od gruntu. Budy te dodatkowo wyściełane są świeżą słomą, a zwierzęta otrzymują dodatkowe koce i pledy. Wejścia są zabezpieczone przed nawiewem zimnego powietrza. Co więcej, szczególnie wrażliwe psy starsze, krótkowłose lub bez podszerstka mają zapewnione ogrzewane miejsca w pawilonach i w razie potrzeby specjalne ubranka ochronne! Przy spadku temperatury poniżej –10°C włączane są również nagrzewnice, a przy –20°C zwierzęta przenoszone są do ogrzewanych obiektów. Całodobową opiekę w schronisku wspiera monitoring, dodatkowe karmienie i podawanie ciepłej wody.

Warto też przypomnieć, że niemal gotowy jest już budynek pawilonu geriatrycznego. Aktualnie trwają odbiory inwestycji. W ostatnich tygodniach uruchomiona została też pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna, która umożliwia udzielanie pomocy zwierzętom już w trakcie transportu.

Kontrole w Schronisku na Paluchu

Jak przekazał stołeczny ratusz, miasto na bieżąco monitoruje warunki bytowe zwierząt w Schronisku na Paluchu. Placówka nie miga się też od kontroli z zewnątrz. W styczniu Powiatowy Lekarz Weterynarii sprawdzał przygotowanie i opiekę nad zwierzętami zimą. We wtorek, 27 stycznia, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy odbyło się spotkanie otwierające kontrolę NIK dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami w województwie mazowieckim.

Ruszyła budowa pawilonu dla starszych psów w Schronisku na Paluchu
Wielkie inwestycje dla bezdomnych zwierzaków. Rozbudują Palucha, zbudują „Krainę Kotów”
