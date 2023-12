Wypadł z BMW podczas dachowania. Auto przygniotło mu rękę

i Autor: Tadeusz Mróz

TOTALNA MAKABRA

Wypadł z BMW podczas dachowania. Ciężki pojazd przygniótł mu rękę. Nie uwierzycie, w jaki był stanie!

Ten wieczór zapamięta na długie lata. W okolicach godziny 22 w sobotę (30 grudnia) w Kajetanach (pow. pruszkowski) doszło do potwornego wypadku. Kierujący osobowym BMW nie zapanował nad pojazdem i wypadł z drogi. Jego auto dachowało, a on sam – wypadł z pojazdu, który przygniótł mu rękę. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. W całym zdarzeniu, nie był jednak bez winy.