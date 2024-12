Nowy sklep Lidl Polska w Warszawie

Lidl Polska w czwartek 5 grudnia o godz. 6 rano otworzy nowy sklep w Warszawie. To już 50. placówka niemieckiego giganta. Zlokalizowana jest przy ul. Zyndrama z Maszkowic 25, niedaleko dawnego centrum CH Marywilska 44. W okolicy znajduje się wiele domów jednorodzinnych, więc z pewnością market będzie oblegany.

Powierzchnia sklepu to ok. 1500 mkw. W obiekcie zatrudniono 22 osoby. Zmotoryzowani klienci Lidla będą mogli skorzystać z 99 dedykowanych miejsc parkingowych. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 22:00.

Szalone promocje w Lidlu

Z okazji otwarcia 50. sklepu Lidl Polska przygotował dla klientów wyjątkowe promocje. Potrwa od czwartku (4 grudnia) do niedzieli (15 grudnia) lub do wyczerpania zapasów. Po aktywacji kuponu karkówka będzie tańsza o 54% - 10,99/kg. Jeden ser salami w plastrach, przy zakupie dwóch sztuk, klienci dostaną za darmo (promocja 1+1) .