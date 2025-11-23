Zaginęła Joanna Tomaszewska z Warszawy. Policja publikuje jej rysopis

Komisariat Policji Warszawa Bemowo prowadzi poszukiwania zaginionej Joanny Tomaszewskiej. Kobieta ostatni raz widziana była 22 listopada 2025 roku, kiedy około godziny 09:30 wyszła z mieszkania przy ul. Tkaczy w Warszawie. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną, co wzbudziło ogromny niepokój wśród bliskich.

Każda, nawet najmniejsza wskazówka, może okazać się kluczowa w odnalezieniu Joanny. Jeśli widziałeś Joannę Tomaszewską lub posiadasz informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, nie wahaj się skontaktować z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo. Twoja pomoc może być nieoceniona!

Brutalny atak na młode małżeństwo w Rabce-Zdroju. Policja opublikowała rysopis sprawcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rysopis zaginionej Joanny Tomaszewskiej

W dniu zaginięcia Joanna Tomaszewska miała na sobie czarne pikowane palto za kolano, ciemne spodnie, jasnobrązowe buty na koturnie oraz jasną czapkę zimową. Kobieta ma 175 cm wzrostu, średnią budowę ciała, włosy blond do ramion i charakterystyczny pieprzyk pod nosem.

Osoby, które widziały Joannę Tomaszewską lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo pod numerem telefonu 47 723 25 88. Każda informacja, nawet ta pozornie nieistotna, może okazać się cenna dla prowadzonego postępowania.

Co robić, gdy zaginie bliska osoba?

W przypadku zaginięcia bliskiej osoby należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję. Im szybciej zostaną podjęte działania poszukiwawcze, tym większe szanse na odnalezienie zaginionego. Warto również poinformować o zaginięciu rodzinę, przyjaciół i znajomych, a także udostępnić informacje w mediach społecznościowych i skontaktować się z organizacjami pozarządowymi, jak np. Fundacja ITAKA.