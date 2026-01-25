Zbierają do puszki na zdrowe brzuszki. Serduszkowe szaleństwo opanowało stolicę

Warszawa po raz kolejny gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zbierając fundusze na leczenie dzieci.

Wolontariusze, rodziny i znane osobistości kwestują na ulicach stolicy, a celem zbiórki jest zakup sprzętu do leczenia chorób przewodu pokarmowego u maluchów.

Nadal możesz wesprzeć WOŚP, wrzucając pieniądze do wirtualnych puszek lub biorąc udział w aukcjach internetowych.

„Na tym polega fenomen”. Wolontariusze WOŚP opanowali Warszawę

- Wrzucaj do puszki na zdrowe brzuszki - to hasło słyszeliśmy dziś (25 stycznia) na ulicach stolicy wielokrotnie, bo celem zbiórki jest zakup sprzętu do leczenia chorób przewodu pokarmowego u maluszków. - Na tym polega fenomen akcji Jurka Owsiaka, że on łączy, a nie dzieli w dobrym celu. I niech tak będzie jak najdłużej - mówiła nam Daria Ciesielska (40 l.), która z córeczkami zbierała na WOŚP na Nowym Świecie. Grupka studentów i absolwentów europeistyki UW ochoczym pobrzękiwaniem puszkami zachęcała do „nawrzucania” przy pomniku Kopernika przy Krakowskim Przedmieściu.

- Niech Jurek Owsiak łączy nas w tym dobrym zrywie jak najdłużej! Nie słuchajmy złych słów, patrzmy na to, co dobrego się działo i dzieje przez tyle lat, to jest godne podziwu i to jest fantastyczne, że możemy być razem, w fajnej atmosferze i pomagać chorym - mówią studenci Filip, Kuba, Julia, Olga i Natalia.

Dwunastoletni Patryk z kolegami i rodzicami zajął przejście podziemne pod rondem Waszyngtona. Z podkładem muzycznym śpiewał „Mam tak samo jak Ty..,” Niemena i liczył, że pobije rekord z ubiegłego roku. - Śpiewam, bo lubię, uczę się śpiewu, więc mam okazję potrenować i w ten sposób podziękować ludziom, którzy wspierają WOŚP. W ubiegłym roku udało nam się zebrać 10 tys., mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej - mówi „Super Expressowi” młody artysta.

Przy pl. Wileńskim kwestowała marszałkini Senatu Magdalena Biejat, przy ul. Lindego krążyli włodarze Bielan - Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, wsparł ich też Robert Biedroń. Burmistrz Ursynowa Robert Kempa namawiał do datków przed urzędem dzielnicy przy ul. KEN. Z kolorową puszką na ulicach miasta można było spotkać również wiceprezydent miasta Renatę Kaznowską.

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich osobiście kierował tramwajem WOŚP: - Od czasu do czasu siadam za pulpitem motorniczego, sprawia mi to dużo frajdy, a dziś dzień specjalny, bo dla Wielkiej Orkiestry jeździmy tramwajami zabytkowymi - mówił „Super Expressowi” wiceprezes TW Paweł Rzeszódko.

Wciąż możesz wesprzeć WOŚP!

Udział w zbiórce bierze 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym prawie stu zagranicznych!). Nie brakuje ich również w stolicy. Na ulicach Warszawy można spotkać przedstawicieli przeróżnych zawodów, całe rodziny, celebrytów i polityków kwestujących z uśmiechem na ustach i rozdających czerwone serduszka darczyńcom. Pieniądze wciąż można wrzucać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tysięcy aukcji internetowych, w których wciąż można wziąć udział. Jeszcze do 1 lutego można wylicytować pakiet przeżyć od SKM, czyli przejazd w kabinie maszynisty/ki SKM Warszawa, zwiedzanie bocznicy oraz tablice pamiątkowe. Z kolei do 8 lutego - Dzień w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

