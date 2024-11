Zielona oaza na przedmieściach Warszawy. Tak wygląda luksusowe życie elit

Spis treści

Najpopularniejsze sypialnie Warszawy. Ludzie coraz chętniej uciekają z miast

Dla sporej części Polaków mieszkanie w Warszawie to spełnienie marzeń i możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach. Nie ma się co dziwić, w stolicy jest naprawdę wiele możliwości, z których bez wątpienia warto korzystać w szczególności gdy jesteśmy na początku kariery.

Z czasem jednak część warszawiaków ma już dość zgiełku i szuka nowego lokum oddalonego od miasta. Społeczeństwo ceni sobie głównie miejsca, które znajdują się poza metropolią, lecz są dobrze skomunikowane. W takiej sytuacji mieszkań czy domów szuka się w dzielnicach, które są nazywane sypialniami Warszawy.

Wśród stołecznych dzielnic, zaliczanych do owych sypialni największą popularnością cieszy się Białołęka i Ursynów, lecz coraz większym zainteresowaniem cieszą się również miasta satelickie, czyli miejscowości położone niedaleko stolicy. Idealnym na to przykładem jest między innymi Milanówek położony na południowy zachód od stolicy.

Miasto-ogród zyskuje na popularności. Dla warszawiaków to lokalizacja marzenie

Milanówek to miasto-ogród, które na przestrzeni ostatnich lat zyskało na popularności. Warszawiacy zauważyli, że to idealne miejsce do życia, bowiem znajduje się zaledwie 35 km od stolicy i można dostać się do niego nawet pociągiem w 25 minut. Mieszkańcy Milanówka cenią sobie spokój i doceniają otaczającą ich przyrodę.

Nie ma żadnych dymiących fabryk i magazynów, jest zakaz wjazdu tirów. Cisza i spokój. To jedna z najbardziej zielonych enklaw wokół Warszawy. Czas uprzyjemnia świergot ptaków, w lasach wokół można spotkać dziki, sarny i inne zwierzęta. Jesienią jest pełno grzybów. Żyjemy tu w zgodzie z naturą. Dlatego każdy chce tu mieszkać - mówili mieszkańcy Milanówka w rozmowie z portalem wiadomosci.onet.pl.

Milanówek, czyli zielona enklawa Warszawy

Zieleń, spokój i bliskość do Warszawy sprawiają, iż Milanówkiem interesuje się coraz więcej osób. To miasteczko, w którym po ciężkim dniu w pracy można usiąść w ciszy w ogrodzie i po prostu odpocząć, a dla wielu osób taka możliwość to nie lada rarytas. Okazuje się jednak, że spełnienie takich marzeń nie należy do najtańszych, bowiem średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Milanówku wynosi 13,1 tys. zł.

Mimo to, zwiększone zainteresowanie nieustannie zauważa władza Milanówka, która przypomina, iż jest otwarta na nowe, lecz bierze pod uwagę założenia miasta-ogrodu i nie wyobraża sobie, by w tej okolicy zaczęły powstawać np. wieżowce. Podobne zdanie mają mieszkańcy regionu, nawet ci młodsi, którzy także doceniają panujący tam klimat.

Milanówek jest miastem chętnie wybieranym do zamieszkania m.in. dlatego, że jest bardzo dobrze skomunikowany z Warszawą [...] Owszem, obserwujemy zainteresowanie deweloperów, ale chcę podkreślić, że Milanówek ma charakter miasta-ogrodu. Przystępujemy teraz do stworzenia planu ogólnego dla miasta i bardzo dużą rolę odegrają przy tym nasi mieszkańcy w konsultacjach. Na pewno będziemy chcieli zachować dotychczasowy niepowtarzalny charakter Milanówka - mówił Artur Niedziński, burmistrz Milanówka, wiadomosci.onet.pl.

