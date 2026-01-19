20-letnia Emilia Dankwa mówi o pieniądzach. Studia i samochód opłaca sama, ale wciąż mieszka z rodzicami

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-01-19 21:24

Emilia Dankwa mówi wprost o pieniądzach. Młoda aktorka otwarcie opowiedziała ostatnio o tym, jak zarabia, a także o samodzielności i pracy, którą – jak podkreśla – wykonuje właściwie od zawsze. Swoją pierwsza sesję zdjęciową miała mając zaledwie 10 miesięcy!

Od dziecięcej gwiazdy do dorosłych ról

Emilia Dankwa od lat jest obecna na ekranie i dla wielu widzów dorastała na ich oczach. Największą popularność przyniosła jej rola Zosi w serialu „Rodzinka.pl”, gdzie grała przez kilka sezonów u boku Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka. Pojawiała się także w innych produkcjach filmowych i serialowych, a równolegle rozwijała się w modelingu i brała udział w kampaniach reklamowych. Dziś Dankwa konsekwentnie buduje swoją dorosłą karierę, łącząc studia z pracą zawodową i stopniowo odcinając się od wizerunku dziecięcej gwiazdy.

Emilia Dankwa wciąż mieszka z rodzicami

Emilia Dankwa przyznała w rozmowie z Kozaczkiem, że nadal mieszka z rodzicami z powodów ekonomicznych. I nie zamierza udawać, że jest inaczej.

Opłacam sobie studia sama. Również samochód. Nie ukrywam tego. Mieszkam z rodzicami nadal, więc odchodzą mi koszty wynajmu i czynszu, ale tak naprawdę pracuję od zawsze

– mówi wprost. Dankwa zwraca uwagę na fakt, który często bywa pomijany w internetowych ocenach. Jej kariera nie zaczęła się „nagle” ani „znikąd”. Jak przypomina, pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała, gdy była jeszcze dzieckiem.

W pierwszym filmie grałam, gdy miałam 3–4 lata, ale moja pierwsza sesja zdjęciowa odbyła się w 2006 roku, gdy miałam 10 miesięcy. Naprawdę całe życie pracuję – podkreśla.

Dla aktorki to ważne, by oddzielać realne wsparcie rodziny od zarzutów o życie „na cudzy rachunek”. Mieszkanie z rodzicami traktuje jako rozsądny wybór na tym etapie życia, a nie dowód braku samodzielności.

Samodzielność to nie tylko wyprowadzka

Wypowiedź Emilii Dankwy wywołała spore zainteresowanie, bo dotyka tematu, który często budzi emocje – finansowej niezależności młodych osób. Aktorka pokazuje, że samodzielność może mieć różne formy i nie zawsze musi oznaczać wynajmowanie mieszkania za wszelką cenę.

Jej słowa są też wyraźnym sygnałem dla tych, którzy z góry zakładają, że młodzi aktorzy mają wszystko podane na tacy. W przypadku Dankwy za obecną pozycją stoją lata pracy, doświadczeń i decyzji, które – jak widać – podejmuje świadomie.

Emilia Dankwa
39 zdjęć
Emilia Dankwa zagra w nowej produkcji. Aktorka wszystko nam zdradziła
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMILIA DANKWA