20-letnia Emilia Dankwa mówi o pieniądzach. Studia i samochód opłaca sama, ale wciąż mieszka z rodzicami

Od dziecięcej gwiazdy do dorosłych ról

Emilia Dankwa od lat jest obecna na ekranie i dla wielu widzów dorastała na ich oczach. Największą popularność przyniosła jej rola Zosi w serialu „Rodzinka.pl”, gdzie grała przez kilka sezonów u boku Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka. Pojawiała się także w innych produkcjach filmowych i serialowych, a równolegle rozwijała się w modelingu i brała udział w kampaniach reklamowych. Dziś Dankwa konsekwentnie buduje swoją dorosłą karierę, łącząc studia z pracą zawodową i stopniowo odcinając się od wizerunku dziecięcej gwiazdy.

Emilia Dankwa wciąż mieszka z rodzicami

Emilia Dankwa przyznała w rozmowie z Kozaczkiem, że nadal mieszka z rodzicami z powodów ekonomicznych. I nie zamierza udawać, że jest inaczej.

Opłacam sobie studia sama. Również samochód. Nie ukrywam tego. Mieszkam z rodzicami nadal, więc odchodzą mi koszty wynajmu i czynszu, ale tak naprawdę pracuję od zawsze

– mówi wprost. Dankwa zwraca uwagę na fakt, który często bywa pomijany w internetowych ocenach. Jej kariera nie zaczęła się „nagle” ani „znikąd”. Jak przypomina, pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała, gdy była jeszcze dzieckiem.

W pierwszym filmie grałam, gdy miałam 3–4 lata, ale moja pierwsza sesja zdjęciowa odbyła się w 2006 roku, gdy miałam 10 miesięcy. Naprawdę całe życie pracuję – podkreśla.

Dla aktorki to ważne, by oddzielać realne wsparcie rodziny od zarzutów o życie „na cudzy rachunek”. Mieszkanie z rodzicami traktuje jako rozsądny wybór na tym etapie życia, a nie dowód braku samodzielności.

Samodzielność to nie tylko wyprowadzka

Wypowiedź Emilii Dankwy wywołała spore zainteresowanie, bo dotyka tematu, który często budzi emocje – finansowej niezależności młodych osób. Aktorka pokazuje, że samodzielność może mieć różne formy i nie zawsze musi oznaczać wynajmowanie mieszkania za wszelką cenę.

Jej słowa są też wyraźnym sygnałem dla tych, którzy z góry zakładają, że młodzi aktorzy mają wszystko podane na tacy. W przypadku Dankwy za obecną pozycją stoją lata pracy, doświadczeń i decyzji, które – jak widać – podejmuje świadomie.