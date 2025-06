O śmierci 30-letniego influencera wszyscy dowiedzieli się z jego poruszającego pożegnania. Jego ostatnie nagranie łamie serca.

Hej, tu Tanner. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że już mnie nie ma. To było niesamowite życie. Naprawdę je lubiłem. Mam nadzieję, że coś jest po drugiej stronie.

Mimo dramatycznej treści, Tanner wciąż zachował optymizm. Porównując śmierć do nowej „przygody”, zdradził, że boi się jej, ale nie przeraża go. Z humorem dodawał, że być może "teraz śmiejemy się wspólnie z tego miejsca". W ten sposób gwiazdor sieci delikatnie prosił swoich fanów, aby jego odejście nie było przepełnione strachem, ale spokojem i nadzieją.

Diagnoza jak wyrok

Zdiagnozowany w 2020 roku w zaawansowanym stadium IV choroby, przez następne lata przeszedł ponad 50 chemioterapii i sześć poważnych operacji. W 2023 roku usłyszał od lekarzy, że choroba w tym momencie jest już nieuleczalna, a jego czas życia szacowano jest na 2 do 5 lat.

W listopadzie 2024 roku Tanner i jego żona Shay ogłosili, że spodziewają się dziecka. 15 maja para przywitała na świecie córkę Amy Lou – Tanner zdążył poznać dziewczynkę i trzymać ją w ramionach, zanim jego stan drastycznie się pogorszył. W kolejnych tygodniach przeszedł pod opiekę hospicjum - mimo to, nagrał swoje pożegnanie.

Uśmiechał się do końca życia

Nikt nie chce zostawić małżonka z obowiązkiem organizacji pogrzebu bez żadnych środków

- mówił Tanner, podkreślając, jak ważne jest przygotowanie najbliższych na tak trudne chwile. Gwiazdor wspominał również, że śmierć rozumie jako "przygodę". Ostatnie przesłanie zawierało słowa wdzięczności, miłości i nadziei.

Fani w rozpaczy

Poruszające komentarze w sieci, tysiące wspomnień i wdzięcznych świadectw - tak fani żegnają Tannera. Influencer, który odważnie relacjonował każdy etap choroby, zyskał oddaną społeczność, która teraz wspomina go wzruszającymi słowami. Jego żona, Shay, opublikowała po nagraniu instrukcję, jak stworzyć fundusz finansowego wsparcia - dla ich córki. Tanner chciał, by jego rodzina nie została sama - nawet po jego odejściu.

