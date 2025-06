Zbrodnia jak z thrillera wstrząsnęła amerykańską społecznością i fanami znanej influencerki, Glorii Zamorry. 24 czerwca kobieta została zastrzelona na parkingu przy restauracji w kalifornijskim mieście Fontana w Kalifrnii. Sprawcą był jej mąż, Tomas Alberto Tamayo Lizarraga. Zginął również Hector Garduno, przyjaciel Glorii i jej partner biznesowy. To właśnie z nim spotkała się feralnego dnia. Mężczyzna miał pomóc jej rozwinąć działalność w mediach.

Influencerka i matka zginęła od kuli. Zabił ją mąż

Napastnik był w separacji z Glorią. Gdy zobaczył żonę z innym mężczyzną, wyciągnął broń. Strzelał bez ostrzeżenia. Obie ofiary nie miały szans. Krwawe sceny widzieli przechodnie. Interweniował też obecny w pobliżu zastępca szeryfa. Odpowiedział ogniem i zabił sprawcę na miejscu.

Policja wszczęła śledztwo. Wszystko wskazuje na motyw zazdrości i chorobliwej kontroli. Gloria próbowała zacząć nowe życie - zawodowe i osobiste. Tomas nie mógł się z tym pogodzić.

Córka Glorii: "Moja mama została zamordowana"

Gloria Zamorra była matką siedmiorga dzieci. Po jej tragicznej śmierci najstarsza córka, Jazlynne Zamora, opublikowała w sieci wstrząsający wpis:

Moja mama została zamordowana przez mojego ojczyma Tomasa w akcie niewyobrażalnej przemocy. Zostawiła siedmioro dzieci w wieku od 8 do 24 lat. Była światłem w naszej społeczności.

Jazlynne założyła zbiórkę, by wesprzeć młodsze rodzeństwo. To ona teraz próbuje zaopiekować się dziećmi zapanować nad chaosem po tragedii. Internauci wyrażają słowa współczucia i wsparcia. Zareagowały tysiące! Wszyscy wspominają Glorię jako uśmiechniętą, silną kobietę, która dawała innym energię do działania.

Kim była Gloria Zamorra?

Gloria Zamorra była znaną trenerką fitness, bardzo aktywną w mediach społecznościowych. Zachęcała kobiety do pracy nad sobą, promowała zdrowy styl życia. Miała 165 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Chciała zbudować markę opartą na pozytywnej energii. Jej znajomi mówią, że była nie tylko influencerką, ale też serdeczną przyjaciółką i oddaną mamą.

Tragiczny finał tej historii zostawił po sobie nie tylko ogromny żal, ale i pytania, na które być może nie będzie prostych odpowiedzi.