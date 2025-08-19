57-letnia Anna Popek wskoczyła w bikini i na SUP-a. "Jeszcze się utopisz!"

Anna Popek dba o sylwetkę jak mało która gwiazda. Oczywiście nie licząc celebrytek, dla których ćwiczenia i zdrowy styl życia są nie tylko codziennością, ale i pracą. Popek niedawno skończyła 57 lat i udowadnia, że w tym wieku wszystko jest możliwe.

Ostatnio pokazała się w bikini, ale nie to jest zaskakujące - dziennikarka nie od dziś słynie ze znakomitej sylwetki, od dawna też głośno mówi o wyrzeczeniach, dzięki którym wygląda młodo i promiennie. Teraz Popek zaskoczyła... pływaniem na SUP-ie. Ta aktywność w Polsce dopiero staje się popularna.

Anna Popek na SUP-ie. Co to jest?

Anna Popek na swoim koncie na Instagramie opublikowała nagranie z wakacji.

Gdzie najchętniej spędzacie wakacje? Jaki wakacyjny sport najbardziej lubicie? - spytała.

Mało kto z fanów gwiazdy skupił się na pytaniu, za to w komentarzach posypały się komplementy. Nic dziwnego. Pływanie na SUP-ie (Stand Up Paddleboarding), a więc specjalnej desce, w pozycji stojącej lub siedzącej, wymaga umiejętności. Widać, że Popek radzi sobie doskonale na desce i z wiosłem w dłoni. Wygląda przy tym jak milion dolarów.

Popek pływała ubrana jedynie w dwuczęściowy strój kąpielowy. Jasna góra podkreślała jej dekolt, a dość zabudowany dół o kroju szortów wyeksponował płaski, umięśniony brzuch. Wydaje się, że dziennikarka jest w coraz lepszej formie.

Internauci komentują

Choć na profilu Popek głównie posypały się komplementy, były też uszczypliwości.

"Jeszcze się utopisz, w twoim wieku pozostało ci tylko różaniec przekładać w domu" - napisał ktoś z przekąsem.

"Aniu teraz to przesadziłaś. Brawo ty", "Czy można dołączyć?", "Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni na łonie natury" - pisali inni.

Anna Popek w czerwieni. Trudno uwierzyć w to, ile ma lat