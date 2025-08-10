Anna Popek od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Choć większość kojarzy ją z telewizji, Popek równie aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje kulisy pracy, a także swoje prywatne chwile. Tym razem prezenterka postanowiła podzielić się z obserwatorami relaksującym momentem z wakacyjnego rejsu. Internauci mogli zobaczyć prezenterkę w zupełnie luźnej odsłonie!

Zobacz też: Anna Popek zachwycona Karolem Nawrockim. Mówi o tłumach na zaprzysiężeniu. "Polacy, jesteście wielcy"

Ale ciało! Anna Popek w stroju kąpielowym zachwyciła na rejsie

Choć w ostatnich miesiącach Anna Popek intensywnie pracuje na antenie Telewizji Republika, to nie zapomina o chwili wytchnienia. Na wakacjach wybiera aktywny wypoczynek. Jej profil na Instagramie pełen jest nagrań z siłowni, a na początku roku zaskoczyła fanów, pokazując, jak ćwiczy w szpilkach. Ten niecodzienny widok wywołał lawinę komentarzy, ale też potwierdził, że dziennikarka lubi bawić się konwencją i dba o formę na swój własny, oryginalny sposób.

Zobacz też: Bogobojna Anna Popek unieważniła ślub kościelny! Chciała uporządkować życie duchowe

Efekty jej pracy nad sylwetką są widoczne gołym okiem, szczupła talia, smukłe nogi sprawiają, że obserwatorzy zasypują ją komplementami. Nic więc dziwnego, że gdy w sobotę opublikowała wideo z rejsu, w komentarzach pojawiły się liczne pochwały. Na nagraniu Anna Popek ubrana w czerwony strój kąpielowy pozuje, uśmiechając się promiennie, po czym energicznie wskakuje do wody.

Pod filmikiem nie zabrakło też krótkiej refleksji od samej prezenterki: "Nigdy nie odmawiaj, gdy ktoś zaprasza się na rejs. To znakomita okazja, żeby poznać inny styl życia, zobaczyć inne pejzaże, inaczej spędzić czas. Są wakacje!".

Zobacz też: Anna Popek baluje w Waszyngtonie. Na ramieniu dynda jej torebka za kilkanaście tysięcy złotych

Zobacz naszą galerię: Gorące nagranie Anny Popek! Bikini, słońce i wodna przygoda

Sonda Na ile lat wygląda Anna Popek? Na 30 Na 40 Na 50 Na 20