Anna Popek skończyła 57 lat! Ale czy to widać? Śmiga w szorcikach i bikini. A w urodziny pokazała fotkę z łóżka

Choć niełatwo w to uwierzyć, Anna Popek właśnie skończyła 57 lat. Dawna gwiazda Telewizji Polskiej w mediach działa od dekad, ale od czasów młodości niewiele się zmieniła. Oczywiście, od pewnych oznak starzenia, nie da się uciec, ale dziennikarka robi, co się da, aby jak najdłużej prezentować się jak najmłodziej.

W dniu urodzin pokazała się w dwóch stylizacjach. Najpierw w cekinowej mini, później w czerwieni i z czerwoną pomadką na ustach. Fotki z hotelowego łóżka robią wrażenie!

Zobacz także: Anna Popek dźwiga ciężary na siłowni. W szpilkach! "Podstawą elegancji jest płaski brzuch"

Anna Popek urodzinowo. Najpierw cekiny, później łóżko i ponętna czerwień

Anna Popek prężnie działa w sieci. 26 czerwca opublikowała dwie minisesje, bo czego nie robi się dla fanów?

Dzisiaj kończę 57 lat. Moja kochana mama, gdy kończyłam 50, powiedziała: "nigdy nie myślałam, że będę miała taką starą córkę". Oczywiście - jak to ona z humorem i miłością. Czasu nie cofnę, ale mogę wykorzystać go jak najlepiej, co robię. Doceniam każdy rok, który podarowała mi Opatrzność i jestem za to wdzięczna - napisała Popek.

Zobacz także: Anna Popek baluje w Waszyngtonie. Na ramieniu dynda jej torebka za kilkanaście tysięcy złotych

Później dodała zdjęcia wykonane w łóżku, na tle białej pościeli. Anna pozowała do nich ubrana w krótką, obcisłą czerwoną sukienkę i z turbanem z ręcznika na głowie. Kropką nad i były tutaj czerwone wargi!

Kochani - taki dzień, jak dziś wymaga specjalnego traktowania. Popracowałam, zjadłam urodzinowe ciasto - teraz czas dla mnie! - oznajmiła.

Zobacz także: Anna Popek niczym Melania Trump. Wystroiła się na prawdziwą damę

Jak ona to robi?

Anna Popek nie ukrywa tego, że jej młodzieńczy wygląd nie wziął się znikąd. To nie kwestia genów, a raczej dobrej, zdrowej diety i unikania wszystkiego, co szkodzi ciału. Nie bez znaczenia są też treningi. Ostatnio Popek na Instagramie pokazała, co robi, aby mieć zdrowe, smukłe nogi. Wcześniej zdradziła, czego nie jada.

Zobacz także: Anna Popek onieśmiela na ulicach Warszawy w krótkich szortach. Pokazała swoje turbo zgrabne nogi, a fani porównują ją do Julii Roberts

Lekarka też zawsze mówiła, że owoce postarzają. A ja - jak to? Owoce? Są zdrowe! No nie, bo tam jest cukier i to dużo cukru. Kiedy ostatnio robiłam wywiad z panem profesorem Czupryniakiem, to jest znakomity diabetolog i zapytałam go, czy ten obiegowy sąd jest prawdziwy, że cukier postarza, a on odpowiedział: mógłbym skłamać, ale jednak zrobiono badania wśród osób, które miały podwyższony poziom cukru przez dłuższy czas i u tych, które nie miały. I u tych, które miały, wiek biologiczny komórek był o dziesięć lat starszy - opowiadała Popek w "Gwiazdozbiorze".

Dziennikarka nie jada cukru, ale wydaje się, że w urodziny mogła zrobić wyjątek, bo wspomniała o urodzinowym cieście!

Zobacz także: Anna Popek wystawiła na słońce długie, zgrabne nogi. Ma 56 lat, ani myśli się zakrywać

Zobacz więcej zdjęć. Anna Popek wskoczyła w kostium kąpielowy. Ani myśli się zasłaniać! Tylko spójrzcie na jej nogi

Anna Popek szczerze o nowej pracy. Aż trudno uwierzyć w jej słowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.