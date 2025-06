Anna Popek jest dumna ze swojego ciała, co do tego nie ma wątpliwości. Na jej instagramowym profilu właśnie pojawiło się kilka zdjęć z wakacji, do których dawna gwiazda Telewizji Polskiej pozowała w skąpym odzieniu. 56-latka zrzuciła letnie ubrania, by wygrzewać się na słońcu w samym kostiumie kąpielowym. Biały strój świetnie na niej leżał, ale czy to dziwi? Popek ciężko pracuje na swoją sylwetkę!

Zobacz także: Anna Popek onieśmiela na ulicach Warszawy w krótkich szortach. Pokazała swoje zgrabne nogi

Anna Popek wystawiła się na słońce. Nogi na pierwszym planie

Anna Popek zna swoje atuty i umiejętnie je pokazuje. Nogi są u niej zawsze na pierwszym planie. Na fotkach z wakacji również nie miała zamiaru ich zasłaniać. Zgrabne, długie i lekko umięśnione kończyny wystawiła na działanie słońca, które we włoskiej Taorminie pali niemiłosiernie. Na jasnej skórze Popek już widać, że opalanie zrobiło swoje. Wakacyjne fotki uzupełniły instagramowy wpis Popek dotyczący poznawania nowych miejsc.

Każdy kraj najlepiej jest poznawać "od kuchni". Dosłownie i w znaczeniu przenośnym. Zboczyć z opisanych szlaków, popytać miejscowych, mieć oczy szeroko otwarte. I koniecznie trzeba próbować lokalnych smaków. Bo historia kuchni oddaje historię kraju - jest reakcją na klimat, przyrodę, podboje i wpływy. Teraz zajadam granitę cytrynową. (...) na razie odpoczywam w cieniu palm, gdzie jest bardzo przyjemnie... - napisała zachwycona Popek.

Zobacz także: Anna Popek niczym Melania Trump. Wystroiła się na prawdziwą damę

Internauci komentują. Zachwytom nie ma końca

Osoby śledzące Annę Popek na Instagramie nie mogły nie skomentować jej wakacyjnego wpisu i przykuwających uwagę zdjęć.

"Ślicznie Aniu, "Piękna pogoda we Włoszech", Exstra, super, fantastycznie, prześlicznie, przepięknie, rewelacyjnie, po prostu bajka. Tak trzymać Aniu, jesteś aniołem, jesteś piękną, śliczną, wspaniałą kobietą", "Piękne widoki" - pisali internauci.

Niedawno Anna Popek pokazała się im w wyjątkowo kusych szortach, teraz w stroju kąpielowym. Ma fantastyczną figurę, która jednak wymaga pracy.

Tego nie je Anna Popek, by TAK wyglądać

Gwiazda nie ukrywa, że aby mieć smukłą sylwetkę, trzyma się rygorystycznej diety. Unika pieczywa i cukru, nawet tego z owoców.

(...) chlebek jem tylko rano - wyznała w "Gwiazdozbiorze".

I dodała:

Lekarka też zawsze mówiła, że owoce postarzają. A ja - jak to? Owoce? Są zdrowe! No nie, bo tam jest cukier i to dużo cukru. Kiedy ostatnio robiłam wywiad z panem profesorem Czupryniakiem, to jest znakomity diabetolog i zapytałam go, czy ten obiegowy sąd jest prawdziwy, że cukier postarza, a on odpowiedział: mógłbym skłamać, ale jednak zrobiono badania wśród osób, które miały podwyższony poziom cukru przez dłuższy czas i u tych, które nie miały. I u tych, które miały, wiek biologiczny komórek był o dziesięć lat starszy.

Zobacz także: Anna Popek napisała SMS-a do Marty Nawrockiej. Szybko dostała odpowiedź

Popek czasem robi wyjątek od reguły i sięga po truskawki, które uwielbia, jednak ścisła dieta to podstawa, a efekty widać gołym okiem. Aby wyglądać i czuć się jeszcze lepiej, Popek ćwiczy na siłowni. Płaski brzuch jest obowiązkowy! Gwiazda przyznała to w sieci:

Po co ćwiczymy? Oczywiście dla zdrowia, siły, dobrego samopoczucia. Ale przyznać się muszę do tego, że moją główną motywacją był dobry wygląd. Grażyna Szapołowska powiedziała kiedyś, że podstawą elegancji jest płaski brzuch. I miała rację. Prowadzenie programów czy koncertów z wiecznie wciągniętym brzuchem jest kłopotliwe. Teraz gdy ćwiczę już od jakiegoś czasu, pojawiły się inne odczucia związanie z treningiem - większa energia życiowa, lepsza kondycja, wiara w siebie. Narzucona sobie samej dyscyplina przynosi po jakimś czasie wielorakie owoce. Polecam!

Zobacz także: Anna Popek baluje w Waszyngtonie. Na ramieniu dynda jej torebka za kilkanaście tysięcy złotych

Zobacz więcej zdjęć. Anna Popek była gwiazdą TVP. Ma 56 lat, wygląda rewelacyjnie!

Anna Popek w czerwieni. Trudno uwierzyć w to, ile ma lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.