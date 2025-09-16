63-letnia Katarzyna Figura wraca do „Tańca z Gwiazdami”. 16 lat temu odpadła w trzecim odcinku

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-09-16 18:53

Jubileuszowy sezon „Tańca z Gwiazdami” pełen jest niespodzianek. Produkcja świętuje nie tylko 20-lecie formatu w Polsce, ale i okrągłą, 30. edycję programu. Z tej okazji na parkiet powrócą dawne gwiazdy, które w przeszłości walczyły o Kryształową Kulę. Wśród nich znalazła się Katarzyna Figura – legenda polskiego kina, która w 2008 roku odpadła już w trzecim odcinku show.

  • Katarzyna Figura wystąpi w jubileuszowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, przygotowanym z okazji 20-lecia formatu i 30. edycji programu.
  • W 2008 roku aktorka odpadła już w trzecim odcinku, tańcząc w parze z Rafałem Maserakiem.
  • 63-letnia gwiazda polskiego kina traktuje powrót jako wyjątkową przygodę i sentymentalną podróż.

Katarzyna Figura w parze z Rafałem Maserakiem

Katarzyna Figura brała udział w siódmej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jej partnerem był wówczas Rafał Maserak – dziś juror programu. Para nie zdołała zachwycić widzów na tyle, by dojść dalej, i po trzech odcinkach musiała pożegnać się z taneczną przygodą. Mimo szybkiej eliminacji aktorka do dziś wspomina tamten czas z ogromnym sentymentem.

To była przygoda nieprawdopodobna i wyzwanie, żeby zachwycić i żeby w ogóle wejść w taniec. To jest coś niesamowitego. To jest niesamowita sztuka – ruch, taniec. Myślę, że to była też nietypowa dla mnie sytuacja, ale która bardzo dużo mi dała. Również w tym aktorskim wymiarze

– mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Zobacz też: Pierwsza kobieca para w TzG "rozwaliła system". Katarzyna Zillmann i Jania Lesar pokazały moc! A kto odpadł? [RELACJA]

Gwiazda znów na parkiecie TzG

Teraz, po 16 latach, Figura znów pojawi się w studiu „Tańca z Gwiazdami”. Jej udział w specjalnym, rocznicowym odcinku potwierdzili producenci programu. Dla wielu widzów to wielkie zaskoczenie, bo aktorka od dawna unika udziału w telewizyjnych show. Tym razem jednak zgodziła się stanąć na parkiecie, by wspólnie świętować wielki jubileusz programu.

63-letnia gwiazda polskiego kina podkreśla, że taniec zawsze był dla niej inspiracją i formą artystycznego wyrazu. Dlatego powrót do studia traktuje nie tylko jako sentymentalną podróż, ale też okazję, by jeszcze raz pokazać się w innym wymiarze – nie jako aktorka, lecz uczestniczka widowiska, które kochają miliony widzów.

Zobacz koniecznie: Takiej Figury jeszcze nikt nie widział! Obcas do nieba, dekolt do pępka, a na głowie - szok!

Kogo jeszcze zobaczymy na parkiecie show Polsatu?

Figura nie będzie jedyną, która zaszczyci jubileuszowe wydanie „Tańca z Gwiazdami”. W odcinku specjalnym zobaczymy też m.in. Katarzynę Cichopek, Maffashion, Radosława Majdana, Marcina Mroczka, Vanessę Aleksander, Tatianę Okupnik, Andrzeja Grabowskiego oraz Popka. Lista nazwisk stale się powiększa, a producenci celowo dawkują emocje, ujawniając kolejne niespodzianki.

Kasia Figura i „Taniec z Gwiazdami” – historia zatacza koło

Dla Katarzyny Figury powrót na parkiet to nie tylko element jubileuszu, ale też okazja do osobistego podsumowania. 16 lat temu jej przygoda zakończyła się bardzo szybko. Dziś, w zupełnie innym momencie życia i kariery, wraca, by raz jeszcze poczuć magię programu. Jej udział będzie wydarzeniem samym w sobie. W końcu nie codziennie do tanecznego show wraca legenda, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych i odważnych polskich aktorek.

Katarzyna Figura
26 zdjęć
Super Express Google News
Katarzyna Figura na najnowszych zdjęciach nie przypomina siebie. Totalna metamorfoza i wielkie ptaszysko!
Quiz. Rozpoznaj polską celebrytkę po nogach. Które nóżki należą do Maryli Rodowicz?
Pytanie 1 z 10
Czyje to nogi?
nogi joanna opozda
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA FIGURA
TANIEC Z GWIADAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI