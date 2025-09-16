63-letnia Katarzyna Figura wraca do „Tańca z Gwiazdami”. 16 lat temu odpadła w trzecim odcinku

Katarzyna Figura wystąpi w jubileuszowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, przygotowanym z okazji 20-lecia formatu i 30. edycji programu.

W 2008 roku aktorka odpadła już w trzecim odcinku, tańcząc w parze z Rafałem Maserakiem.

63-letnia gwiazda polskiego kina traktuje powrót jako wyjątkową przygodę i sentymentalną podróż.

Katarzyna Figura w parze z Rafałem Maserakiem

Katarzyna Figura brała udział w siódmej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jej partnerem był wówczas Rafał Maserak – dziś juror programu. Para nie zdołała zachwycić widzów na tyle, by dojść dalej, i po trzech odcinkach musiała pożegnać się z taneczną przygodą. Mimo szybkiej eliminacji aktorka do dziś wspomina tamten czas z ogromnym sentymentem.

To była przygoda nieprawdopodobna i wyzwanie, żeby zachwycić i żeby w ogóle wejść w taniec. To jest coś niesamowitego. To jest niesamowita sztuka – ruch, taniec. Myślę, że to była też nietypowa dla mnie sytuacja, ale która bardzo dużo mi dała. Również w tym aktorskim wymiarze

– mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Gwiazda znów na parkiecie TzG

Teraz, po 16 latach, Figura znów pojawi się w studiu „Tańca z Gwiazdami”. Jej udział w specjalnym, rocznicowym odcinku potwierdzili producenci programu. Dla wielu widzów to wielkie zaskoczenie, bo aktorka od dawna unika udziału w telewizyjnych show. Tym razem jednak zgodziła się stanąć na parkiecie, by wspólnie świętować wielki jubileusz programu.

63-letnia gwiazda polskiego kina podkreśla, że taniec zawsze był dla niej inspiracją i formą artystycznego wyrazu. Dlatego powrót do studia traktuje nie tylko jako sentymentalną podróż, ale też okazję, by jeszcze raz pokazać się w innym wymiarze – nie jako aktorka, lecz uczestniczka widowiska, które kochają miliony widzów.

Kogo jeszcze zobaczymy na parkiecie show Polsatu?

Figura nie będzie jedyną, która zaszczyci jubileuszowe wydanie „Tańca z Gwiazdami”. W odcinku specjalnym zobaczymy też m.in. Katarzynę Cichopek, Maffashion, Radosława Majdana, Marcina Mroczka, Vanessę Aleksander, Tatianę Okupnik, Andrzeja Grabowskiego oraz Popka. Lista nazwisk stale się powiększa, a producenci celowo dawkują emocje, ujawniając kolejne niespodzianki.

Kasia Figura i „Taniec z Gwiazdami” – historia zatacza koło

Dla Katarzyny Figury powrót na parkiet to nie tylko element jubileuszu, ale też okazja do osobistego podsumowania. 16 lat temu jej przygoda zakończyła się bardzo szybko. Dziś, w zupełnie innym momencie życia i kariery, wraca, by raz jeszcze poczuć magię programu. Jej udział będzie wydarzeniem samym w sobie. W końcu nie codziennie do tanecznego show wraca legenda, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych i odważnych polskich aktorek.

