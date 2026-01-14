65-letnia Mariola Bojarska-Ferenc sama sobie życzy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. "Ja wieku nie czuję"

Mariola Bojarska-Ferenc skończyła 65 lat. W dniu urodzin pochwaliła się w sieci nowym zdjęciem i napisała, sama sobie składając życzenia:

Dzień dobry. Happy birthday to me. Tak, tak czas leci. Ale ja wieku nie czuję. Metryka nie w dowodzie, a w nas.

Na instagramowym profilu pokazała ujęcie, do którego pozowała z szerokim, śnieżnobiałym uśmiechem na twarzy, ubrana w elegancki sweterek z różą i długą spódnicę. To się nazywa z szykiem zakończyć kolejny rok życia i celebrować swoje święto.

Internauci sypią życzeniami

Ferenc sama złożyła sobie życzenia, ale nie musiała długo czekać na odzew innych. Natychmiast otrzymała od swoich fanów mnóstwo życzeń i komplementów:

"Wszystkiego najlepszego Mariolu kochana", "Wszystkiego najlepszego, życzę Ci twojej cudownej energii na kolejne 100 lat!", "Mariolu najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, kochana, życzę cudownego dnia", "Piękna".

Wszystkiego najlepszego 65-latce życzyły też Joanna Racewicz czy Anna Korcz.

Mariola Bojarska-Ferenc w świetnej formie

Ferenc wygląda doskonale i jest w świetnej formie, co udowadnia za każdym razem, gdy pojawi się na czerwonym dywanie czy pochwali w sieci nowym zdjęciem albo nagraniem z domowego treningu. Gwiazda telewizji jest seniorką, babcią pięciorga wnucząt, a jednocześnie kobieta wysportowaną, smukłą i dbającą o zdrowy styl życia.

Na dodatek głośno mówi o sprawach, które bywają tabu - między innymi o seksualności kobiet po sześćdziesiątce.

Kobieta wysportowana czuje się wiecznie młoda. (...) Życie seksualne wymaga również energii, więc jeśli tej energii nie mamy, jeśli jesteśmy chorzy, jeśli mamy cukrzycę, choroby serca, no to nie możemy w pełni oddać się życiu intymnemu, no bo ciągle nas coś boli. Jeśli naczynia są zatkane, u mężczyzn, no to mogą być problemy z potencją, więc po to ja jestem tutaj na posterunku, żeby was edukować. Zajrzyjcie na moje social media, ja co tydzień spotykam się z lekarzami, by edukować w kategorii zdrowie i zdrowie seksualne - opowiadała Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie z "Super Expressem".

