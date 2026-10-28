83-letnia Urszula Dudziak mówi o masturbacji. Chciała przemycić dildo do więzienia!

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
P.Da
P.Da
2026-10-28 10:37

Ruszył 2. sezon hitu Canal+ - "Eksperyment: Odsiadka". Tym razem w Bartoszycach zasiedli nie panowie, a znane panie. Jednym z największych zaskoczeń dla widzów okazała się Urszula Dudziak. Podczas jednej z rozmów z pierwszych odcinków poruszyła temat, który dosyć mocno zaskoczył inne osadzone. Poszło o masturbację i... dildo!

Kim jest Urszula Dudziak?

Urszula Dudziak jest powszechnie uważana za jedną z najważniejszych postaci polskiej oraz światowej sceny jazzowej. Zasłynęła jako genialna wokalistka i kompozytorka, a jej cechą charakterystyczną stało się mistrzowskie opanowanie techniki śpiewu skatem. Przełom w jej karierze nastąpił w latach 70., gdy podbiła amerykańską publiczność. Utwór "Papaya" przyniósł jej globalny sukces komercyjny, a po latach zyskał drugą młodość, stając się ponownym hitem w internecie.

Życie prywatne artystki mocno przeplatało się z jej karierą sceniczną. Piosenkarka tworzyła duet w życiu i w muzyce z wybitnym skrzypkiem jazzowym Michałem Urbaniakiem. Para doczekała się dwóch córek, Katarzyny i Miki, które również poszły w ślady rodziców. Choć po emigracji do Stanów Zjednoczonych ich małżeństwo się rozpadło, wokalistka odnalazła później szczęście u boku znanego pisarza Jerzego Kosińskiego. Byli razem aż do jego tragicznej śmierci. Obecnie gwiazda tworzy udany związek z Bogdanem Tłomińskim.

Urszula Dudziak zachwyciła szczecińską publiczność

Urszula Dudziak zaskoczyła w "Eksperyment: Odsiadka". Masturbacja i dildo w tle

Gdy ogłoszono, że Urszula Dudziak będzie jedną z gwiazd "Eksperyment: Odsiadka", internauci nie mogli w to uwierzyć. W rozmowie z VOX FM wyznała, że było to dla niej ciekawe wyzwanie, którego chciała się podjąć.

Propozycja pojawiła się niedawno i przyznam, że decyzja nie była łatwa. Zaczęłam się zastanawiać i doszłam do wniosku, że mogę w tej materii zrobić coś pożytecznego - pokazać, jak niebezpieczna bywa nierozważność - powiedziała Dudziak.

Już w pierwszym odcinku można zobaczyć gwiazdę polskiej muzyki. Piosenkarka weszła dosyć rezolutnie do show. Kobieta nie ukrywała, że potrafi przeklinać, a nawet przyznała się do popalania papierosów. Jednak nie to zaskoczyło współosadzone. Podczas jednej z rozmów, panie zapytały ją, co by próbowała przemycić do więzienia. Nie spodziewały się takiej odpowiedzi.

- Dildo - powiedziała poważnie Urszula Dudziak.

Panie nie do końca były świadome o co dokładnie jej chodzi, ale Ula szybko sprostowała.

- To takie przyrządy do masturbacji […] Jak nie masz faceta, to jest genialne […] Nie wiesz, jak wibrator wygląda? Są różne, z rogami itp., są rozgałęzienia [...] - Ja to przemyciłam. W du... - opowiadała Dudziak

Dziewczyny nie wiedziały, jak się zachować w tej sytuacji. Były tym zmieszane, ale jednocześnie dosyć mocno zaskoczone. Nie spodziewały się, że 83-letnia gwiazda polskiej muzyki, może mieć aż tak otwarte podejście do życia.

Urszula Dudziak w zielonym ubraniu siedzi na więziennej pryczy. O programie Eksperyment Odsiadka przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

URSZULA DUDZIAK

ROLKI