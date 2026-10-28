83-letnia Urszula Dudziak mówi o masturbacji. Chciała przemycić dildo do więzienia!

Kim jest Urszula Dudziak?

Urszula Dudziak jest powszechnie uważana za jedną z najważniejszych postaci polskiej oraz światowej sceny jazzowej. Zasłynęła jako genialna wokalistka i kompozytorka, a jej cechą charakterystyczną stało się mistrzowskie opanowanie techniki śpiewu skatem. Przełom w jej karierze nastąpił w latach 70., gdy podbiła amerykańską publiczność. Utwór "Papaya" przyniósł jej globalny sukces komercyjny, a po latach zyskał drugą młodość, stając się ponownym hitem w internecie.

Życie prywatne artystki mocno przeplatało się z jej karierą sceniczną. Piosenkarka tworzyła duet w życiu i w muzyce z wybitnym skrzypkiem jazzowym Michałem Urbaniakiem. Para doczekała się dwóch córek, Katarzyny i Miki, które również poszły w ślady rodziców. Choć po emigracji do Stanów Zjednoczonych ich małżeństwo się rozpadło, wokalistka odnalazła później szczęście u boku znanego pisarza Jerzego Kosińskiego. Byli razem aż do jego tragicznej śmierci. Obecnie gwiazda tworzy udany związek z Bogdanem Tłomińskim.

Urszula Dudziak zachwyciła szczecińską publiczność

Urszula Dudziak zaskoczyła w "Eksperyment: Odsiadka". Masturbacja i dildo w tle

Gdy ogłoszono, że Urszula Dudziak będzie jedną z gwiazd "Eksperyment: Odsiadka", internauci nie mogli w to uwierzyć. W rozmowie z VOX FM wyznała, że było to dla niej ciekawe wyzwanie, którego chciała się podjąć.

Propozycja pojawiła się niedawno i przyznam, że decyzja nie była łatwa. Zaczęłam się zastanawiać i doszłam do wniosku, że mogę w tej materii zrobić coś pożytecznego - pokazać, jak niebezpieczna bywa nierozważność - powiedziała Dudziak.

Już w pierwszym odcinku można zobaczyć gwiazdę polskiej muzyki. Piosenkarka weszła dosyć rezolutnie do show. Kobieta nie ukrywała, że potrafi przeklinać, a nawet przyznała się do popalania papierosów. Jednak nie to zaskoczyło współosadzone. Podczas jednej z rozmów, panie zapytały ją, co by próbowała przemycić do więzienia. Nie spodziewały się takiej odpowiedzi.

- Dildo - powiedziała poważnie Urszula Dudziak.

Panie nie do końca były świadome o co dokładnie jej chodzi, ale Ula szybko sprostowała.

- To takie przyrządy do masturbacji […] Jak nie masz faceta, to jest genialne […] Nie wiesz, jak wibrator wygląda? Są różne, z rogami itp., są rozgałęzienia [...] - Ja to przemyciłam. W du... - opowiadała Dudziak

Dziewczyny nie wiedziały, jak się zachować w tej sytuacji. Były tym zmieszane, ale jednocześnie dosyć mocno zaskoczone. Nie spodziewały się, że 83-letnia gwiazda polskiej muzyki, może mieć aż tak otwarte podejście do życia.