Agata Rubik narzeka na opłaty za mieszkanie. Kupiła apartament w USA, czynsz ją zaskoczył

Rubikowie nieco ponad 1,5 roku temu postanowili spakować manatki i wyprowadzić się za ocen. Ponieważ nie byli pewni, czy odnajdą się w Ameryce, przez jakiś czas wynajmowali mieszkanie w Miami. Już po kilku miesiącach spełniania swojego amerykańskiego snu zapragnęli osiąść w USA na dobre. Aby to przypieczętować, kupili mieszkanie warte aż 1,4 mln dolarów!

Teraz okazuje się, że utrzymanie apartamentu kosztuje i to niemało. Dla Agaty Rubik to była niespodzianka?

Zobacz także: Rubiki już nie wrócą z Ameryki? Kupili wymarzony apartament w Miami. Daleko nie szukali

Agata i Piotr Rubikowie swoje pierwsze amerykańskie mieszkanie nabyli mniej więcej rok temu. Dobre wieści przekazali w sieci:

Po pół roku mieszkania na wyspie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to jest nasze miejsce i tu chcemy zostać. Zaczęliśmy przeglądać oferty, oglądać inne budynki i domy, ale nigdzie nie czuliśmy tej samej energii, którą czuliśmy w naszym mieszkanku z przepięknym widokiem na ocean, park, Miami i na wschody, i zachody słońca. Niespodziewanie miesiąc temu dostaliśmy telefon, że właściciel zmienił zdanie i musi sprzedać "nasz" apartament jak najszybciej. Albo nam, albo z nami. W życiu nie ma przypadków, dlatego nie zastanawialiśmy się ani chwili.

Zobacz także: Agata Rubik o warunkach w USA: "Nie jest fajnie, nie wiemy, jak wrócić"

Teraz podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie Rubik wyznała, że opłaty za mieszkanie są naprawdę wysokie, dużo wyższe niż w Polsce. Trzeba płacić czynsz i podatek - razem to około 5200 dolarów miesięcznie, czyli ponad 20 tys. zł!

Zobacz także: Rozsierdzona Agata Rubik. Internauci nieźle ją wkurzyli

Płaci się czynsz, my płacimy to raz na trzy miesiące, płaci się też co roku podatek, który jest znacznie większy niż w Polsce. I tak z ciekawości: nas życie w naszym własnościowym mieszkaniu codziennie kosztuje 174 dolary po uwzględnieniu właśnie tych wszystkich opłat - zdradziła Agata.