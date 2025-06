Agnieszka Kaczorowska remontuje nowy dom. Pokazała pobojowisko!

No i stało się, mamy nową gwiazdę! Ukochana Hakiela błyszczała na gali

To nie żart

Nowe lokum Agnieszki Kaczorowskiej to póki co istny plac budowy – w środku królują narzędzia rozstawione w każdym kącie, rurki czy inne akcesoria remontowe. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać rozgardiasz typowy dla początkowej fazy remontu. Nie odstrasza to jednak właścicielki – wręcz przeciwnie.

Tak na razie wygląda moje nowe gniazdko… Ale praca wre!

– napisała z entuzjazmem Agnieszka Kaczorowska na InstaStory, gdzie uchwyciła postępy ekipy budowlanej

W jednym z kadrów można zauważyć nawet, w jaki sposób ogrzewany będzie nowy dom tancerki. Wiadomo, że będzie w tym celu wykorzystywać pompę ciepła. We wnętrzu nie zabrakło także prowizorycznego kącika kuchennego dla ekipy remontowej.

Kaczorowska szykuje nowe gniazdko dla siebie i córeczek

Choć do przeprowadzki jeszcze daleka droga, Agnieszka nie kryje radości, że będzie mogła zamieszkać w nowym miejscu wraz z córkami. Dziewczynki miały już okazję odwiedzić dom – ich reakcję uchwycono na symbolicznym zdjęciu splecionych dłoni, wykonanym w jednym z jeszcze niewykończonych pomieszczeń.

Aktorka, mimo zawirowań w życiu prywatnym nie zamierza opuszczać stolicy. Z sentymentem patrzy na Warszawę, w której spędziła całe życie

Warszawo, lubię Twoją energię…😌 Tu się urodziłam, tu się wychowałam, tu się nauczyłam, że na wszystko trzeba sobie zapracować

– wyznała jakiś czas temu w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Dla Agnieszki Kaczorowskiej to nie tylko kolejna inwestycja, ale symboliczny nowy start. Choć dziś jej dom to "tylko" ściany pokryte tynkiem i zwisające przewody, nie ma wątpliwości, że wkrótce stanie się to piękna przestrzeń.

