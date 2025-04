Agnieszka Woźniak-Starak potężnie zrugała Szymona Hołownię! Wszystko przez "Władka"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez 4 godziny usiłowali się dogadać przed pójściem do sądu! Nie byli sami. Co z rozwodem?

Agnieszka Woźniak-Starak ma ciągoty o polityki

Agnieszka Woźniak-Starak polityką interesuje się od młodości. Już na studiach - jako wolontariuszka - angażowała się w różne kampanie. - Uważam, że należy brać czynny udział w życiu politycznym, tworzyć społeczeństwo obywatelskie, wykorzystywać nasze prawa wyborcze - podkreśliła w jednym ze swoich wpisów. Potem - gdy trafiła do programu "Mam talent" - niektórzy zaczęli spekulować, czy pójdzie drogą, którą obrał Szymon Hołownia. Przypomnijmy, że marszałek Sejmu kiedyś prowadził wspomniane show TVN. - No powiem wam, że nie wiem, gdzie skończę prowadząc "Mam talent’" ale widzę, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. A tak poważnie wielkie gratulacje dla Szymona Hołowni. Dobra robota - komentowała Agnieszka Woźniak-Starak po tym, gdy Szymon Hołownia został drugą osobą w państwie. Wygląda jednak na to, że dla kandydata w tegorocznych wyborach prezydenckich skończyła się taryfa ulgowa.

Agnieszka Woźniak-Starak ruga Szymona Hołownię

Dziennikarka potężnie zrugała marszałka Sejmu. Poszło o jego słowa na temat relacji z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który ewidentnie nie zalicza się do faworytów Agnieszki Woźniak-Starak. Padły mocne słowa!

Lubię cię Szymon, ale teraz to popłynąłeś! Mówisz, że Władek (Kosiniak-Kamysz) jest najlepszym dowodem na to, że można coś zrobić razem? Nie, Władek jest najlepszym dowodem, że nic się nie da zrobić razem, bo PSL wszystko blokuje

- stwierdziła bez ogródek w relacji na Instagramie. Władysław Kosiniak-Kamysz już wcześniej podpadł gwieździe TVN. Znana z miłości do zwierząt dziennikarka, stwierdziła, że "Władysław Kosiniak-Kamysz wspiera myśliwych". Innym razem Agnieszka Woźniak-Starak apelowała do Szymona Hołowni, by nie rozmawiał ze Szczepanem Wójcikiem, potentatem w branży futerkowej, znanym ze znakomitych relacji z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.

Jako obrończyni praw zwierząt nie zgadzam się na żadne negocjacje z takimi ludźmi jak Szczepan Wójcik i jemu podobni. Szczepan Wójcik to krwawy lider branży futrzarskiej, który od lat blokuje ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra. Tacy ludzie jak Szczepan Wójcik zarabiają miliony na znęcaniu się nad zwierzętami i o to walczą. O te miliony!

- stwierdziła prezenterka.