Agustin Egurrola pokazał córkę. Carmen ma już 17 lat. Ale wyrosła!

Egurrola jest mężem i ojcem. Ale to związek z poprzednią partnerką był najgłośniejszy

Agustin Egurrola od lat, a nawet dekad elektryzuje fanów nie tylko osiągnięciami na parkiecie czy w telewizji, ale i życiem prywatnym. Jego związki oraz rozstania były szeroko komentowane, a emocji przy tym nie brakowało. Najgłośniejszą relacją była ta z tancerką Niną Tyrką. Ich miłość rozpalała wyobraźnię, a gdy na świecie pojawiła się córka Carmen, wydawało się, że to związek na lata.

Niestety, życie napisało inny scenariusz. Para się rozstała już ponad dekadę temu! Choć to musiało być bardzo przykre doświadczenie, dla obojga najważniejsze pozostało dobro dziecka. Teraz Carmen to już 17-latka (w listopadzie skończy 18 lat)! Tata pokazał ją w sieci.

Oczko w głowie ojca

Egurrola nie ukrywa, że córka jest jego oczkiem w głowie. Carmen dorasta z dala od blasku fleszy, ale dumy taty nie da się ukryć. Tancerz chętnie wspiera dziewczynę w rozwijaniu pasji i dba o bliską relację.

Carmen dzisiaj nasze wielkie święto! 13.11.2008 - od tego dnia idziemy razem przez ten świat. Dziękuję, że Cię mam - pisał z okazji urodzin córki.

To jednak nie koniec! Gwiazdor ma także drugie dziecko - syna Oscara, którego, razem ze swoją obecną partnerką Dianą, powitał na świecie w marcu 2021 r. Maluch skończył więc już 5 lat i jest aż o 13 młodszy od siostry.

Zdjęcia z wakacji

Egurrola chroni prywatność rodziny, ale wygląda na to, że spełnia się w roli ojca. Ostatnio gwiazdor zabrał najbliższych na wakacje pod palmy, a konkretnie na Bahamy! Na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie z partnerką i ukochanymi dziećmi, a także... ze świnką.

Naprawdę, słowo honoru, nie wiedziałem, że największą atrakcją turystyczną na Bahamach, jest pływanie ze świnkami, nie surfing, nie skutery, nie nurkowanie tylko te prosiaki!!! Na zdjęciu nasza ulubienica, nie odstępowała nas nawet na krok. Nie mamy wyjścia, trzeba ją zabrać do Polski, ale gdzie z nią pływać, przecież na basen jej nie zabiorę - pisał rozbawiony Egurrola.

Na fotce uwagę przyciąga oczywiście prosiak, ale widać na nim również niemal dorosłą córkę tancerza. Carmen wyrosła na prawdziwą piękność! Dziewczyna odziedziczyła po rodzicach zamiłowanie do tańca.

(...) ma pasję - tańczy - i to, moim zdaniem, bardzo ją socjalizuje: wychodzi na zajęcia, ćwiczy razem z rówieśnikami. Wiem, że to jest antidotum na to, co się dzieje. Chciałbym, żeby miała radość i żeby miała swoją pasję, a ojciec pomoże w każdej decyzji. Najważniejsze, żeby miała w życiu coś, co ją naprawdę nakręca - mówił Agustin w rozmowie z TVN-em.

