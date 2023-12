Doda i jej biust pozdrawiają z tropików. Fani nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Burza w komentarzach!

Sanah z wielkim impetem wkroczyła do świata polskiej muzyki rozrywkowej. 26-letnia wokalistka wylansowała już niezliczoną liczbę hitów (m.in. "Ale jazz", "Szampan", "Nic dwa razy" czy "Najlepszy dzień w moim życiu"). Do tego w 2023 roku odbyła się niezwykła trasa koncertowa Sanah, podczas której wysąpiła m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie podarowała jednej z fanek swoje... buty czy na Ergo Arenie w Gdańsku, gdzie brawurowo wykonała - razem z Felicjanem Andrzejczakiem - nieśmiertelny hit Budki Suflera - "Jolka, Jolka pamiętasz". Mimo że twórczość młodej wokalistki, instrumentalistki i kompozytorki nie wszystkim się podoba (krytykował ją m.in. dawny gwiazdor TVP Przemysław Szubartowicz), Sanah robi swoje, ku uciesze rzeczy miłośników jej talentu.

Także życie prywatne Sanah układa się znakomicie. Artystka ma wspaniałych rodziców i aż sześcioro rodzeństwa. Do tego w 2022 roku wzięła ślub. Teraz piosenkarka - ponad rok po ślubie -potwierdziła kolejną wspaniałą nowinę. Sanah została najczęściej słuchaną artystką w Polsce w ubiegłym roku na platformie Spotify. Na profilu artystki pojawiła się specjalna grafika, która o tym informuje. - Kochani, jesteście niezwykli. Te 4 lata z Wami to był najlepszy czas w moim życiu - napisała Sanah. Gratulacje od razu zalały sieć. Fani są zachwyceni twórczością artystki. "Dziękujemy Ci za to, że dla nas tworzysz i towarzyszysz w każdej chwili", "Zuzia, to ty jesteś niezwykła, dziękujemy", "Jestes przecudowna i naaaaajlepsza, kochamy cie i lecimy po 5 rok" - czytamy w komentarzach. W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Sanah podczas swojej kariery.