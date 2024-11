Ale numer! Pela wcale nie płacze po rozstaniu z Kaczorowską, tylko baluje! Co za trójkącik

Maciej Pela niedawno w Dzień dobry TVN" płakał. Tancerz opowiadał o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, o tym, że nie rozumie, dlaczego go rzuciła i prosił, aby mu to powiedziała "prosto w twarz". Widzowie bardzo przejęli się losem porzuconego Peli. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, na których mąż Kaczorowskiej świetnie się bawi! I to z kim! Musicie to zobaczyć w naszej galerii.