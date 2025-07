Ale obciach! Kasia Cichopek niemiłosiernie zbesztana przez uczestnika programu "Rolnik szuka żony"

Kasia Cichopek zamieściła zdjęcie. Zrobiła się afera

Kasia Cichopek ostatnio chyba bardziej niż z gry w "M jak miłość" i prowadzenia programu "Halo, tu Polsat" znana jest ze swojej aktywności na Facebooku i Instagramie. Często w duecie z Maciejem Kurzajewskim. Na jednym z nich para prezenterów zdradziła swój prawdziwy wzrost (okazało się, że Kasia Cichopek jest niższa od "Kurzaja" o 18 centymetrów). Na innym nagraniu z kolei partner gwiazdy "M jak miłość" prezentował swoją krzepę, nosząc na rękach ukochaną. Tego typu filmiki jednak co najwyżej u części widzów wzburzają zażenowanie. Inaczej sprawa ma się ze zdjęciem, która Kasia Cichopek właśnie zamieściła na Facebooku. Zrobiła się niezła afera. Głos zabrał nawet Łukasz Sędrowski, uczestnik piątej edycji programu "Rolnik szuka żony".

Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" beszta Kasię Cichopek! "To jest nieodpowiedzialne zachowanie i surowo je potępiam"

Wygląda na to, że Kasia Cichopek narobiła sobie obciachu. A wszystko przez jedno - z pozoru niewinne - zdjęcie zrobione na polu pszenicy. Co prawda część internautów jest zachwycona wyglądem aktorki, ale nie to jest najważniejsze.

"I po co to niszczyć zboże?", "Mamy nadzieję, właściciel pola wie, że depczecie mu łan i się na to zgodził", "Niszczyć komuś zboże? Żenada"

- komentują użytkownicy Facebooku. Łukasz Sędrowski postępowaniem Kasi Cichopek jest wyraźnie zawiedziony. Po tym, co zobaczył, niemiłosiernie zbeształ celebrytkę.

Jakieś trzy lata temu miałem kontakt z Kasią Cichopek na planie "Pytanie na śniadanie", wydawało mi się, że ma większą świadomość na temat pracy rolników, ale zdjęcia, na których niszczy uprawę zboża u jakiegoś rolnika, rozwiało moje wątpliwości. Uważam, że to jest nieodpowiedzialne zachowanie i surowo je potępiam

- ocenił uczestnik programu "Rolnik szuka żony" w rozmowie z portalem Plotek. Jego zdaniem "zniszczenie upraw tylko po to, żeby zrobić sobie fotki dla lajków w pięknych okolicznościach przyrody", to wandalizm.

Wydeptywanie jakiejkolwiek uprawy przez zwierzynę czy ludzi jednakowo utrudnia zbiory, gdyż kombajn czy sieczkarnia nie jest w stanie podebrać takiej uprawy z ziemi, co znacząco ogranicza plon i zysk, a nakłady, agrotechnika czy nasiona i praca są kolosalnie, idą w dziesiątkach tysięcy złotych na hektar

- fachowo wyjaśnił rolnik. Katarzyna Cichopek powinna wziąć sobie te słowa do serca, by w przyszłości uniknąć robienia sobie obciachu.

