Allan Krupa zaszokował media. Przyszedł na pokaz mody z nowym menadżerem i zapachniało wielkim światem! Tak nosi się Kanye West

Allan Krupa ma dopiero 19 lat, a już nieźle poczyna sobie w polskim show-biznesie. Syn Edyty Górniak działa jednak niezależnie od znanej mamy, bo choć wystąpił razem z nią na imprezie sylwestrowej TVP, na co dzień Allan wydaje autorskie piosenki jako raper Enso, tworzy muzykę dla innych artystów, a teraz jest w trakcie nagrywania pierwszej płyty, którą sam wyprodukuje. Razem ze swoim nowym menadżerem pracuje także nad otworzeniem wspólnego studia nagraniowego.

Kto jest menadżerem Allana Krupy?

W tym tygodniu Allan Krupa pojawił się na imprezie Party Fashion Night, podczas której oficjalnie potwierdził mediom początek swojej współpracy z Highbartem, który został jego menadżerem, stylistą i wspólnikiem. Kreator wizerunku jest stałym bywalcem światowych pokazów mody, na których przestaje z takimi gwiazdami jak Kim Kardashian czy Naomi Campbell.

Jak na modowe wydarzenie przystało, Allan Krupa zadał szyku w stylizacji, jakiej nie powstydziłby się sam Kanye West. Podczas, gdy większość obecnych na wydarzeniu dziennikarzy pytała młodego muzyka o jego niedawne rozstanie z dziewczyną, my postanowiliśmy sprawdzić, co Allan miał na sobie. Okazało się, że oversizową marynarkę stworzył jego menadżer i stylista przy współpracy De La Garzą, spodnie pochodzą z kolekcji Mugler dla H&M, a grubo sznurowane buty to sneakersy z domu mody Lanvin.

Światowy look zaprezentował też sam Highbart, który miał na sobie marynarkę i spodnie Balenciagi. W identycznych niedawno chodził wspomniany już Kanye West.

Jak podoba Wam się stylizacja Allana Krupy?

i Autor: Akpa Allan Krupa i Highbart