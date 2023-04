Aluzje do wieku Małgorzaty Rozenek w programie na żywo! Oto, co odpowiedziała

Temat wieku Małgorzaty Rozenek wypłynął w programie na żywo! Prezenterka odpierała ataki jak lwica

Prawdziwy wiek Małgorzaty Rozenek od wielu lat jest przedmiotem plotek. We wszelkich oficjalnych informacjach na temat telewizyjnej gwiazdy możemy przeczytać, że urodziła się w 1978 roku, ma zatem niespełna 45 lat. Czy to prawda? Są tacy, którzy w to nie wierzą, choć Małgorzata Rozenek od lat zaprzecza złośliwym plotkom. Podsyca je jednak fakt, iż kobiety podające się za jej koleżanki ze szkoły pokazały niegdyś zdjęcie ze studniówki w latach osiemdziesiątych, na którym Rozenek podobno się znajduje. Ona stwierdziła wówczas, że to tylko jej... sobowtór. Inni wypominają jej występ w telewizji sprzed kilkunastu lat, w którym przedstawiono ją jako "41-letnią matkę dwójki dzieci". Coś tu się nie zgadza! Teraz Małgorzata Rozenek znowu musiała dawać odpór złośliwym plotkom. Stało się to w dodatku w "Dzień Dobry TVN"! Podczas prowadzenia śniadaniowego programu na żywo Małgorzata Rozenek niespodziewanie musiała zmierzyć się z trudnym tematem.

Złośliwa wymiana zdań w "dzień Dobry TVN". "Obiecałeś też, że nie będziesz wypominał mi wieku"

Choć znana zasada głosi, że kobietom wieku się nie wypomina, współprowadzący Krzysztof Skórzyński postanowił gwizdać sobie na te reguły. Gdy poruszono temat wydania debiutanckiej płyty zespołu Abba w 1973 roku, Mateusz Hładki powiedział: "Tego nie możecie pamiętać". "Nie możemy?" - dopytywał znacząco Skórzyński, podchwytując temat i zerkając na Gosię. "Nie możemy" - odpowiedziała. "Małgosia siedziała przez telewizorem i oglądała jako mała dziewczynka Studio 2 u Mariusza Waltera" - dolał Hładki oliwy do ognia. Rozenek zemściła się, gdy rozmowa zeszła na temat postanowień. Skórzyński powiedział, że obiecał sobie, iż nie będzie podjadał słodyczy. "Obiecałeś też, że nie będziesz wypominał mi wieku, jak widać, nie jesteś świetny w dotrzymywaniu obietnic" - powiedziała Gonia, na co jej kolega odpowiedział: "Ale ty jesteś złośliwa!"

