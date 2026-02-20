Amerykanie wybrali ulubioną pierwszą damę. Melania i Hillary mają powody do wstydu?

Życie na świeczniku w Białym Domu to nie tylko bankiety i drogie kreacje. To ciągła walka o sympatię wyborców, a ta bywa zmienna jak pogoda. Międzynarodowa platforma YouGov postanowiła sprawdzić, kto tak naprawdę rządzi w wyobraźni Amerykanów. Wzięto na tapet współczesne i historyczne pary prezydenckie, a 2255 ankietowanych nie miało litości przy wystawianiu ocen. Sprawa jest poważna, bo wyniki rozgrzały internautów do czerwoności.

CZYTAJ TEŻ: Małgorzata Ostrowska niedawno pochowała ukochanego męża. Przejmujące słowa o żałobie. "Jest pustka"

Jackie Kennedy deklasuje konkurencję. Wyniki nie pozostawiają złudzeń

Tutaj nie ma mowy o przypadku. Jacqueline Kennedy to niekwestionowana królowa tego zestawienia. Żona Johna F. Kennedy'ego zdobyła przeważnie pozytywne oceny i aż 56 punktów w podsumowaniu badaczy, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Choć Michelle Obama nieco przeskoczyła ją w kategorii ocen "wybitnych", to ostatecznie klasa i legenda "Jackie" zwyciężyły. Podium uzupełniły Rosalynn Carter i Nancy Reagan, udowadniając, że nostalgia ma wielką moc.

A co ze współczesnymi gwiazdami politycznych salonów? Tu zaczynają się schody. O ile Michelle Obama i Laura Bush mogą spać spokojnie z dodatnimi wynikami, tak reszta pań ma powody do niepokoju. Melania Trump zebrała bolesne noty – aż 36% badanych oceniło ją najniżej jak się da. Jednak to Hillary Clinton zaliczyła najbardziej spektakularny upadek, lądując na samym dnie rankingu. Werdykt Amerykanów prezentuje się następująco:

Jacqueline Kennedy: 56 pkt Rosalynn Carter: 32 pkt Nancy Reagan: 25 pkt Lady Bird Johnson: 23 pkt Michelle Obama: 21 pkt Barbara Bush: 21 pkt Laura Bush: 19 pkt Pat Nixon: 5 pkt Jill Biden: -9 pkt Melania Trump: -16 pkt Hillary Clinton: -17 pkt

Malwina Wędzikowska apeluje do Marty Nawrockiej. Błaga w imieniu milionów kobiet!

Mężowie w cieniu żon? Prezydenci wypadli blado

Okazuje się, że panowie mają twardy orzech do zgryzienia. W starciu z legendą Abrahama Lincolna, który zgarnął serca 74% ankietowanych, współcześni liderzy wypadają wręcz tragicznie. Obecny prezydent Donald Trump i jego poprzednik Joe Biden szorują po dnie tabeli. Co ciekawe, statystyki są bezlitosne: średnia ocena pierwszych dam jest wyższa niż ich mężów. Wyjątkiem jest tu jedynie Hillary Clinton, która zdecydowanie wypadła gorzej od Billa. Z kolei Laura Bush kompletnie przyćmiła swojego męża George'a, zdobywając aż o 41 punktów więcej. Czy to dowód na to, kto naprawdę rządzi w Białym Domu?

ZOBACZ TEŻ: Uczestniczka Eurowizji w ogniu krytyki. Nagranie z prorosyjskim politykiem pogrąży jej szanse na wygraną?